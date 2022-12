Un patient en psychiatrie à Laval en cavale depuis une semaine

Un patient désorganisé soigné en psychiatrie à l’hôpital Cité-de-la-Santé à Laval a réussi à s’échapper de cette unité sécurisée, le 1er décembre dernier.

Il est donc en cavale depuis une semaine et des recherches sont toujours en cours pour le retrouver.

C’est en fracassant une fenêtre de sa chambre à l’aide d’une table boulonnée au sol qu’il a réussi à s’enfuir.

Le patient a un historique de propos inquiétants et même violents à l’endroit d’employés, selon le syndicat.

Le CISSS de Laval affirme qu’en raison de la confidentialité du dossier du patient, il est impossible de fournir plus de détails.

De son côté, la police de Laval confirme qu’elle a été saisie de l’affaire, mais encore plusieurs questions restent sans réponse, notamment à savoir pourquoi ce dossier n’a pas été médiatisée.

L’individu est d’ailleurs considéré comme potentiellement dangereux par le syndicat.

Celui-ci demande d’ailleurs plus de mesures de sécurité.

«Il y a plein d’aspects à revoir. Comment ça se fait que quelqu’un peut déboulonner une table et s’en servir comme bélier?», se demande Nathalie Bourque du syndicat des travailleurs CSN — CISSS de Laval.

«On a quelqu’un de potentiellement dangereux qui fugue, qui fuit une unité psychiatrique, et il n’y a pas d’avis de recherche, il n’est pas trouvé encore, on ne sait pas il est où, s’il met quelqu’un en danger... On ne sait pas», poursuit-elle.

La porte-parole du CISSS de Laval a tenu à préciser que l’entièreté des fenêtres de l’unité sera laminée dans les meilleurs délais.

À court terme, le CISSS de Laval compte aussi investir 8,5 millions de dollars pour mettre à niveau certains éléments des unités de psychiatries de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, dont 7 lits de soins intensifs inexistant actuellement et le remplacement de certaines fenêtres.



-Avec les informations d'Andy St-André