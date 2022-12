Même s’il n’est pas possible de guérir du syndrome de la personne raide (SPR), grave maladie dont souffre Céline Dion, plusieurs traitements existent pour soulager la chanteuse.

• À lire aussi: Céline pourra-t-elle remonter sur scène un jour?

• À lire aussi: Qu'est-ce que le syndrome de la personne raide, maladie rare dont souffre Céline

• À lire aussi: Céline souffre d'un trouble neurologique très rare

C’est ce que rapporte le Dr Julien J. Cavanagh, professeur assistant de neurologie à l’Hôpital universitaire Emory à Atlanta.

«On a fait un progrès extraordinaire dans les maladies auto-immunes dans les vingt dernières années. On commence à comprendre les mécanismes sous-jacents», explique le médecin.

Cependant, le Dr Canavagh assure que le SPR n’est pas une maladie à prendre à la légère.

«J’ai vu et revu cette vidéo [de Céline Dion], et chaque fois, elle me prend aux tripes parce qu’on voit qu’elle essaie de tout faire pour nous faire comprendre ce qu’elle vit», souligne le médecin.

«Et ce n’est pas du chiqué, effectivement, ces contractures musculaires sont impossibles à soulager sans traitement. Il faut des traitements puissants pour relaxer le muscle», ajoute-t-il.

Une vidéo qui marque l’histoire

Le Dr Cavanagh va d’ailleurs plus loin et affirme que grâce à sa vidéo, Céline Dion a réussi à marquer l’histoire.

«Je crois que ce vidéo c’est un moment de l’histoire de la neurologie parce que je pense qu’on la regardera, qu’on la diffusera dans les classes de résidents en neurologie parce que c’est tellement bien expliqué du point de vue émotionnel du patient donc ça a beaucoup d’humanité», précise-t-il.

La maladie bientôt stable?

Le Dr Cavanagh demeure prudent quant à une possible date de retour sur scène pour Céline Dion. Il semble peu réaliste qu’elle soit de retour d’ici quelques semaines, mais il serait possible qu’elle soit assez en forme dans quelques mois pour refaire quelques spectacles.

«Il faut quand même garder en tête qu’être une artiste du calibre de Céline Dion, c’est une véritable athlète. Une tournée, c’est comme les Jeux olympiques, donc réussir à se remettre dans une condition physique pour repartir en tournée, c’est extrêmement ambitieux», croit le médecin.

Il souligne cependant la résilience et la volonté de la diva canadienne, et croit que le corps humain est capable de prouesses qui laissent même les meilleurs médecins surpris.