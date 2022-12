Des arbres abattus à Granby soulèvent la colère des citoyens

La construction de la maison des aînés à Granby, en Estrie, soulève la colère chez certains citoyens, qui déplorent que plusieurs arbres ont été abattus et que la Société québécoise des infrastructures (SQI) n'a pas respecté ses engagements.

Le terrain de la future maison des aînés se trouve sur un ancien boisé, une érablière ancestrale qui était composée de près de 377 arbres matures.

Lors d’une consultation publique en 2020, les citoyens avaient demandé qu’une bande de protection de cinq mètres d’arbres soit conservée autour du site. Lors de son passage vendredi, TVA Nouvelles a pu constater que cette bande de cinq mètres n’a pas été respectée et qu’il ne reste que quelques arbres autour du terrain, depuis la mise en chantier.

«On trouve désolant qu’en 2022, pour une maison des aînés, on veuille créer un milieu de vie, et que pour en créer un, on en détruise un autre», a déploré Clément Roy, membre du groupe Les Ami.e.s des boisés de Granby.

Par écrit, le porte-parole de la Société québécoise des infrastructures, Francis Martel, indique que la SQI «visait dans la mesure du possible à respecter la bande de cinq mètres. Toutefois, la nature du sol faisait en sorte que plusieurs roches imposantes débordant sur la bande de cinq mètres ont dû être extraites. Ainsi, plusieurs arbres de la bande de cinq mètres étaient enracinés autour de ces roches, ce qui a rendu impossible la conservation de la bande.»

Pour un couple qui habite le quartier depuis plus de 30 ans, l'état actuel du site est inconcevable.

«Nos enfants ont joué dans cette petite forêt. Nos petits-enfants ont commencé à y jouer également, mais c’est fini maintenant», s’est désolé Luc Caron.

«Ils nous avaient dit que des arbres seraient sauvés. Il n’y a plus rien, tout a été enlevé», a ajouté sa conjointe Sylvie Lapierre Caron.

Cette déception est également partagée par une voisine, qui a déménagé à Granby il y a deux ans à peine.

«Le boisé amenait une très belle ambiance, une quiétude. [...] Il y avait beaucoup de diversité, qui n’est maintenant plus présente dans le quartier. Il y avait énormément d’oiseaux [...] avant, et maintenant on n’en voit presque plus», a indiqué Mélanie Arsenault-Elliott.

La SQI prévoit la plantation d’environ 45 arbres et autres arbustes.

Les Ami.e.s des boisés de Granby demandent plutôt de planter plus de 6 000 arbres pour compenser la perte de ce milieu naturel. De son côté, la Ville de Granby confirme qu'elle veillera à ce que la bande de cinq mètres soit restituée à la fin des travaux.