Des traces d’ADN retrouvées sur un arbre permettent d’élucider un meurtre

Des enquêteurs ont pu associer des traces d’ADN retrouvées sur les épines d’un conifère à celles retrouvées sur les bottes d’un suspect afin d’élucider un meurtre à Columbia, dans le Missouri, rapporte CBS News.

Lorsque sa femme de 28 ans, Mengqi Ji, a été portée disparue en octobre 2019, Joe Elledge a raconté aux enquêteurs qu’il avait pour hypothèse qu’elle était partie vivre sa vie avec un autre homme, le laissant seul en compagnie de leur fille d’un an.

Avant même que le corps de sa femme eût été découvert, il a éventuellement été arrêté pour meurtre.

Plus d’un an plus tard, en mars 2021, alors qu’il est en prison en attente de son procès, le corps de sa femme est retrouvé dans le parc national Rock Bridge Memorial, près de Columbia.

Les enquêteurs se sont alors souvenus d’une paire de bottes pleine de boue saisie au domicile de M. Elledge, et ont décidé de faire une comparaison d’ADN entre une épine retrouvée sous l’une des bottes et des épines de différents arbres autour de la scène de crime.

L’analyse a démontré une correspondance entre les deux échantillons.

«Qui l’eut cru, partage le procureur dans cette affaire, Dan Knight, en entrevue avec CBS News. L’ADN de ces arbres a permis de résoudre ce crime.»

De son côté, Joseph Elledge a écopé de 28 ans de prison pour meurtre au second degré.