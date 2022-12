Grand Prix de la Société Saint-Jean-Baptiste : Françoise Sullivan et trois autres femmes récompensées

L’artiste Françoise Sullivan, la cinéaste Manon Barbeau, la comédienne Sylvie Drapeau ainsi que la femme politique Nicole Boily ont été honorées lors de la cérémonie annuelle de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.

«La Société salue ces quatre femmes remarquables qui nous rendent fiers de notre passé, inspirent notre présent et nous guident pour l'avenir», a affirmé Mme Marie-Anne Alepin, présidente générale de la SSJB.

La remise des Grands Prix 2022 s’est déroulée lors d'une cérémonie tenue à la Maison Ludger-Duvernay, à Montréal.

Françoise Sullivan a reçu le Prix Louis-Philippe-Hébert qui honore une personnalité qui s'illustre dans le domaine des beaux-arts. Co-signataire du Refus global en 1948, les activités de Mme Sullivan couvrent les arts plastiques, la danse, la chorégraphie, la performance, l'enseignement et la photographie, et ce en plus de la peinture. En lui remettant ce prix, la SSJB a désiré rendre hommage à cette grande dame qui célèbrera ses 100 ans en juin prochain.

Manon Barbeau s'est vue décerner le Prix André-Guérin pour sa contribution au cinéma documentaire, ainsi que son grand engagement auprès des jeunes des Premières Nations et de la Wapikoni mobile.

La comédienne et autrice Sylvie Drapeau a reçu le Prix Victor-Morin pour apport au paysage théâtral québécois qu'elle a marqué par «sa fougue, sa passion et son total dévouement envers le théâtre».

Enfin, le Prix Hélène-Pedneault a été remis à Nicole Boily, à titre posthume.

«Ce Grand Prix rend hommage à une femme qui contribue de manière exceptionnelle à l'avancement et à l'affirmation de la société québécoise. La SSJB a voulu rendre hommage à l'ensemble des réalisations de Mme Boily, elle qui s'est consacré tout au long de sa vie à améliorer la vie des femmes et des familles par l'éducation et la justice sociale.»

Depuis bientôt 100 ans, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal remet ses Grands Prix à des personnalités ayant contribué à bâtir la société québécoise.