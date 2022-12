Ils volent pour 4000$ de viande à Trois-Rivières

Des voleurs de l'Ontario ont fait une virée à Trois-Rivières jeudi pour dérober 4 000 $ de viande dans des épiceries.

Filet de bœuf, steak de cheval, filet de saumon : sont le genre de produits qui intéressent les voleurs qui ont été pris la main dans le sac ce jeudi. Ils ont volé pour 4 000 $ de viande dans quatre épiceries de Trois-Rivières. Ce sont deux femmes et quatre hommes âgés entre 18 et 44 ans provenant de l'Ontario ont été arrêtés et remis en liberté sous promesse de comparaître. Ils ont interdiction de se trouver à Trois-Rivières et leurs délits ont facilement été captés par des caméras de surveillance.

Les voleurs ont bien choisi leur butin alors que la viande fait rapidement gonfler le prix d'une facture d'épicerie. « La viande c’est 15% d’une facture d’épicerie. C’est un produit qui est coûteux la viande, dans les chaînes, ça représente environ entre 15 et 16% des ventes », a expliqué le directeur de la boucherie Nobert, François Guérin qui a aussi longtemps travaillé dans des épiceries.

Les épiciers se plaignent de voir les voleurs être remis en liberté trop rapidement. « Il n’y a pas de peine minimale pour le vol point. Personne ne va avoir une peine de 2 ans, c'est assez rare », a expliqué l’avocat criminaliste David Edmunds.

La police de Trois-Rivières mène actuellement une enquête afin de savoir si ces vols pourraient être reliés à un réseau de vols beaucoup plus grand. « Si c'est en groupe, c'est clairement plus grave. Surtout si c'est organisé. On va chercher des éléments de préméditations. Un geste délibéré de vol. Là on tombe dans les facteurs aggravant la peine », a poursuivi Me Edmunds.