Invasion de souris au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Si vous êtes aux prises avec des problèmes de souris cette année, sachez que vous n'êtes pas les seuls: les exterminateurs sont grandement occupés ces jours-ci au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les rongeurs seraient plus nombreux cette année. La température y est pour beaucoup. « Depuis le mois de novembre, on a du 15 à 18 degrés en saison et puis les rongeurs en profitent pour avoir une gestation supplémentaire et quand les températures ont chuté, ils vont commencer à rentrer dans les résidences. Autrement dit, la gang à l'extérieur actuellement est assez grande », a expliqué Éric Blackburn, propriétaire du Bio Pro Extermination.

La végétation dans la région serait aussi propice à la propagation de rongeurs. « Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, beaucoup de quartiers résidentiels se sont construits près des boisés, donc les rongeurs sont déjà présents à proximité, quand les températures vont chuter vont monter un revêtement sans aucun problème », a continué l’expert.

En cas de présence de rongeurs, Eric Blackburn conseille d'agir rapidement. « Si on tombe à 2-3 familles, on peut tomber à 15-20-30 rongeurs. On essayer d'installer un réseau de capture pour faire en sorte d'éviter qu'il y ait plusieurs gestations. »

De nombreuses solutions existent pour se débarrasser de nos amis rongeurs non sollicités. «Plusieurs pièges peuvent être utilisés, il y a des rodenticides qui peuvent être mis dans l'entretoit, il y a la bonne vieille méthode des trappes qui peut être utilisée. Beaucoup de mes clients ont des stations d'appâts à l'extérieur, des boites qui sont fermées sous clé, il n’y a pas d’enfant, pas d'animaux qui peuvent toucher à ça.»

Dans les quincailleries, on remarque que la demande est plus importante cette année et sans surprise, les produits les plus populaires sont les pièges à souris. « En moyenne, en ce moment, j'en vends environ une vingtaine par jour des paquets comme ça. Il ne m’en reste pas beaucoup », a affirmé Bernard Tremblay, vice-président chez Achille Tremblay et fils. « D'année en année, ça progresse exponentiellement, un peu comme les fourmis l'été.»

Éric Blackburn rappelle que d'avoir des souris ne veut pas nécessairement dire une mauvaise hygiène. « Faut comprendre que ça rentre dans pratiquement rien. Eux autres, ça devient une question de survie, quand les températures chutes, le taux de mortalité est trop élevé à l'intérieur.»