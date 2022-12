L’état de santé de Bruce Willis se dégraderait

L’état de santé de Bruce se dégraderait selon une source proche de la famille de l’acteur américain.

En mars dernier, Willis avait annoncé la fin de sa carrière en révélant qu’il souffrait d’aphasie, une maladie neurologique qui entraine la perte de la capacité à s’exprimer ou à comprendre le langage écrit ou parlé.

«Ils savent qu’il ne sera pas là pour toujours. Ils célèbrent donc chaque instant ensemble», a raconté ce proche au tabloïd Radar Online.

Selon cette source, l’état de santé de l’homme de 67 ans se dégraderait de jour en jour.

«Bruce ne peut plus beaucoup parler. Il ne semble pas comprendre ce que les autres disent (...) Il semble s’éloigner de plus en plus d’eux et ça leur fait mal.»

Bruce Willis est très entouré par sa conjointe Emma Heming et leurs deux filles, Mabel, dix ans, et Evelyn, huit ans.

Son ex-conjointe, l’actrice Demi Moore est aussi très présente dans sa vie, tout comme leurs trois filles, Rumer Glenn, 34 ans, Scout LaRue, 31 ans et Tallulah Belle, 28 ans.

La tribu publie d’ailleurs régulièrement des images de leurs rassemblements familiaux.