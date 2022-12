L'UE abonde de 2 milliards d'euros sa capacité d'aide militaire à l'Ukraine

Les pays membres de l'Union européenne se sont entendus vendredi pour abonder de deux milliards d'euros la Facilité européenne pour la paix (FEP), leur instrument de financement pour l'assistance militaire fournie à l'Ukraine, a-t-on appris de sources diplomatiques.

L'accord doit encore être entériné lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE lundi à Bruxelles.

Instrument créé par les États membre de l'UE hors du budget commun et abondé par leurs contributions, la Facilité européenne pour la paix avait été dotée de 5,7 milliards d'euros pour la période 2021-2027 afin de financer des actions opérationnelles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).

Elle a été utilisée peu après l'invasion russe de l'Ukraine pour financer les fournitures d'armements à Kyïv.

Et 3,1 milliards d'euros ont déjà été décaissés pour rembourser aux États membres les armements et les munitions prélevées sur leurs stocks et fournis aux forces armées ukrainiennes.

Avec les fournitures bilatérales, le soutien des États membres de l'UE se chiffre à près de 9 milliards d'euros, a précisé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.