Meghan Markle accuse ses voisins de Toronto d'avoir pactisé avec des paparazzi

Meghan Markle été confrontée à un harcèlement médiatique quand la presse a su qu’elle avait une liaison avec le prince Harry.

Au cours du premier volet de la série documentaire Harry & Meghan, l'ancienne actrice de 41 ans s'est remémoré la façon dont elle a vécu la «frénésie» médiatique peu de temps après les débuts de sa relation avec le prince Harry en 2016.

Meghan Markle vivait alors à Toronto pendant le tournage de la série télévisée «Suits».

«J'avais l'impression que tous les médias britanniques étaient descendus à Toronto», a-t-elle raconté.

«Puis mes voisins m'ont envoyé un texto disant: "Ils frappent à la porte de tout le monde, ils essaient de te trouver". Ils avaient payé certains voisins pour installer une caméra en direct dans mon jardin.»

Elle a également évoqué un autre jour où elle est rentrée chez elle après avoir fait quelques courses et a découvert neuf ou dix photographes qui l'attendaient.

Mais, alors que Meghan voulait être «agréable» avec les paparazzi, Harry l'a prévenue que certains journaux britanniques suggéraient qu'elle «aimait» l'attention.

«Soudain, c'était comme si tout dans ma vie devenait beaucoup plus insulaire. Tous les rideaux étaient tirés et les stores étaient baissés. C'était effrayant. Ma maison était encerclée. Des hommes assis dans leur voiture attendaient que je fasse quelque chose. Mon visage était partout, ma vie était partout. Les tabloïds avaient tout envahi», poursuit l'ancienne actrice.

Ailleurs dans l'épisode, la duchesse de Sussex a décrit comment elle a reçu une menace de mort à peu près à la même époque.

«Je disais à la police: "Si une autre femme de Toronto vous disait que j'ai six hommes adultes qui dorment dans leur voiture autour de ma maison et qui me suivent partout où je vais et que j'ai peur, ne diriez-vous pas que c'est du harcèlement?»", s'est-elle souvenue.

«Et ils ont dit "Oui, mais il n'y a vraiment rien que nous puissions faire à cause de la personne avec qui vous sortez". Donc, je suis juste censée vivre comme ça? Et puis j'ai reçu une menace de mort, et les choses ont changé parce que j'avais besoin de sécurité.»