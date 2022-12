La toute nouvelle présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, n’a pas perdu de temps à instaurer ses règles et son style autoritaire dès les premières périodes de questions.

«Je ne suis pas surpris, je m’attendais à ça. Manifestement, elle a pris une attitude qui est autoritaire et je pense qu’elle va faire partie des revues de fin d’année et on va la personnifier avec une longue règle qui donne des coups aux parlementaires, mais je pense qu’elle n’a pas le choix de changer son ton (...) Je m’attends à ce qu'un député soit expulsé de la chambre et si j’étais encore là, ça aurait pu être moi», dit Gaétan Barrette sur un ton humoristique.

À plusieurs reprises, elle a rappelé aux députés de ne pas ajouter de commentaires à la suite des réponses de leur collègue.

«J’aime ce côté-là de Nathalie Roy. J’étais sûr qu’elle serait bonne. Elle est directe et franche. Ç prend quelqu’un qui a un petit côté de maitresse d’école. J’ai déjà vu des gens très sympathiques perdre sa chambre complètement. C’est bien qu’elle soit autoritaire», mentionne le chroniqueur politique Antoine Robitaille

Selon l’ancienne députée péquiste Elsie Lefebvre, Mme Roy sera en mesure de s’ajuster lors de la prochaine session parlementaire.

«Je pense qu’elle va trouver son style. Il ne faut pas être trop sévère, elle commence. L’important c’est de maitriser l’ordre des débats parce que ce n’est pas évident», souligne-t-elle.

