«Pus capable!», lance Richard Martineau en larmes

Comédien à ses heures, Richard Martineau se gâte ce matin. Il pleure en se moquant du prince Harry et de Meghan Markle.

«Je ne suis plus capable d’entendre Harry et Meghan se plaindre. Pus capable!», lance notre chroniqueur visiblement irrité par les jérémiades du couple qui sort un documentaire sur sa vie.

«Ils ont une fortune qui vaut au minimum 116 millions et un petit cottage sympathique de 9 chambres et 16 salles de bain! 16 salles de bain! Moi, je l’aime celle-là, le bol est tellement plus le fun. Ils ont un cinéma, un terrain de tennis», énumère Richard Martineau.

«Ils n’arrêtent pas de dire que la famille royale est épouvantable, que la presse britannique est épouvantable», lance-t-il en faisant semblant de pleurer. «Pus capable!»

