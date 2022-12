Réduire sa consommation d'alcool à Noël a beaucoup d'avantages

Ce n'est pas parce que vous participez à plus de fêtes que d'habitude en décembre et janvier que vous devez boire plus – ou pas du tout.

Modération est le maître mot. Outre le fait d'éviter la gueule de bois, la Dre Claire Braham, de la Fleet Street Clinic, insiste sur les nombreux avantages qu'il y a à freiner l'alcool à cette période de l'année.

«Lorsque vous buvez de l'alcool, vous perdez environ quatre fois plus de liquide que vous n'en buvez. Il est donc facile de comprendre pourquoi la déshydratation est souvent présente. Les symptômes de déshydratation ressemblent beaucoup aux symptômes classiques de la gueule de bois et comprennent des maux de tête, des nausées et de la fatigue. Ces symptômes se manifestent lorsque vous êtes déshydraté à environ deux pour cent, c'est-à-dire lorsque vous commencez à avoir soif», explique-t-elle.

«Éviter l'alcool signifie une meilleure hydratation et un meilleur sommeil, ce qui réduira la gueule de bois et les maux de tête, réduira la fatigue, réduira les maladies, augmentera votre concentration et améliorera votre contrôle global sur vos émotions et votre comportement.»

Au lieu de siroter des cocktails de Noël ou d'accepter un verre de champagne supplémentaire, pourquoi ne pas envisager une option de boisson sans alcool à la place?

«De nos jours, il est très facile de réduire ou de supprimer l'alcool. Il existe une grande variété de bières, vins, prosecco, gin, vodka, whisky et autres spiritueux sans alcool sur le marché», poursuit la Dre Braham.

«Certains de ces produits sont végétaliens et sans gluten, et sont souvent exempts de sucre et d'édulcorants artificiels. Vous pouvez donc continuer à boire un "verre", sans alcool ni sucre, mais avec des avantages pour la santé.»

Éduc'alcool recommande de limiter la consommation d'alcool à 15 verres par semaine pour les hommes, et à 10 pour les femmes.