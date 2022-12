Sébastien Benoit, Gregory Charles et Véronic DiCaire coanimeront le gala «Célébration 2023»

Sébastien Benoit, Gregory Charles et Véronic DiCaire feront équipe à l’animation du gala «Célébration 2023», le dimanche 8 janvier prochain, à l’antenne de TVA.

L’événement annuel sera diffusé en direct depuis le Théâtre du Casino du Lac-Leamy, à Gatineau, et réalisé par Jean-François Blais.

Les trois coanimateurs étaient de passage sur le plateau de Julie Bélanger et de Jean-Michel Anctil à «Ça finit bien la semaine», ce vendredi, et ils ont profité de l’occasion pour dévoiler les noms des artistes qui assureront le volet divertissement du gala. Ainsi, on retrouvera sous les projecteurs Bleu Jeans Bleu, Corneille, DM Nation, Pierre Lapointe, Lunou, Marie-Luce Béland et Suzie Villeneuve.

Rappelons qu’un participant deviendra millionnaire en direct sous nos yeux. Lors des tirages télévisés, les gens à la maison pourraient aussi découvrir une combinaison gagnante leur valant un des cinq lots de 1 million $ ou le gros lot de 5 millions $. Quelque 40 lots de 50 000 $ sont également en jeu, de même que 31 lots de 25 000 $ (tirages quotidiens jusqu’au 31 décembre) ainsi que 50 escapades d’une valeur de 5000 $.

ComediHa! produit «Célébration 2023» pour la première fois, en collaboration avec Québecor Contenu. Le gala sera diffusé le dimanche 8 janvier 2023, à 19 h, à TVA.