Un cas de mauvaise gestion sous enquête à Godbout

Un cas de mauvaise gestion a été relevé dans le village de Godbout, sur la Côte-Nord, par la Commission municipale du Québec puisque le maire et la conseillère Danielle Michaud possédaient une carte de crédit à leur nom pour le compte de la municipalité.

Entre novembre 2017 et décembre 2021, le maire Jean-Yves Bouffard a utilisé cette dernière pour près de 15 000 $.

Les soldes étaient remboursées, mais les dépenses n’étaient pas autorisées par le conseil municipal.

La municipalité n’a pas attendu le dépôt du rapport pour agir. En février dernier, le conseil municipal a adopté un nouveau code d’éthique et de déontologie qui interdit l’ingérence dans l’administration quotidienne de la municipalité, ou de faire des dépenses en contravention avec la loi municipale.

Le maire reconnaît ses torts, mais il avoue que ni lui ni la directrice générale de l’époque ne connaissaient les règles entourant les cartes de crédit. C’est le maire lui-même qui a déposé une plainte à la Commission municipale pour clarifier les choses.

Le maire Bouffard et une conseillère ont outrepassé leur fonction en effectuant des travaux qui relevaient d’employés municipaux, ont aussi indiqué les enquêteurs. On parle entre autres de travaux d’asphaltage et d’aménagement paysager.

La Commission municipale recommande de retirer les cartes de crédit émises au nom des membres du conseil municipal et que ces derniers suivent une formation sur la gestion municipale et leur rôle.

Un suivi sera fait en février prochain.