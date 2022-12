Un Roméo arnaqueur séduit plus de 100 femmes, puis les fraude

Vous connaissez l’arnaqueur de Tinder (Tinder Swindler)? Une version américaine de l’escroc a été condamnée à 66 mois de prison mercredi.

Patrick Giblin, 58 ans, aurait arnaqué au moins 100 femmes sur des sites et des applications de rencontre au cours des 20 dernières années et réussi à leur soutirer plus de 250 000$, selon CNN.

Le stratagème utilisé était simple: il leur faisait de fausses promesses, suivies de demande de prêt d’argent à court terme qu’il ne remboursait jamais.

L’homme courtisait les femmes en leur racontant des histoires sur sa famille «respectable» et sa propriété en bordure de mer à Atlantic City, dans le New Jersey.

Il prétendait d’ailleurs travailler dans l’industrie des casinos dans cette ville, selon une plainte criminelle consultée par CNN.

L’arnaqueur disait à ses victimes qu’il était prêt à se caser et qu’il s’intéressait plus à la beauté intérieure des femmes qu’à leur apparence.

Il leur promettait que la distance n’était pas un problème parce qu’il avait accès à des vols au rabais et qu’il était même prêt à déménager dans une autre ville pour poursuivre la relation avec les femmes.

«Il profitait des vulnérabilités [de ses victimes], promettant de mettre fin à la solitude d’une femme qui venait de mettre fin à une longue relation ou réconfortant quelqu’un qui souffrait de la perte récente d’un être cher», indique un rapport d’un producteur fédéral du New Jersey.

Patrick Giblin a même continué à arnaquer des femmes pendant qu’il purgeait une peine d’emprisonnement pour des crimes similaires.

Les procureurs soutiennent que l’homme ciblait des femmes vulnérables, dont des veuves, des femmes avec des handicaps physiques ou des mères célibataires. Il aurait même tenté de s’en prendre à une femme qui avait perdu un enfant.

«Patrick Giblin s’en prenait aux personnes seules et au coeur brisé. Il découvrait leur point faible et attaquait ceux qui ne lui donnaient pas d’argent», résume à CNN Kathy Waters, directrice générale de l’organisme Advocating Against Romance Scammers.