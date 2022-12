Voici comment protéger votre sapin de Noël de Fido et Félix

Nous avons tous vu les vidéos hilarantes de chats et de chiens réagissant à l’apparition du sapin de Noël dans la maison dans le temps des Fêtes.

Quelques animaux expriment leur curiosité de façon plus discrète, notamment, en reniflant l’arbre innocemment et d’autres se montrent un peu plus féroces en l’escaladant. Peu importe leur degré d’intérêt, il semble que nos amis poilus ne peuvent pas être dissuadés de s’approcher de l’arbre de Noël.

Toutefois, il existe des moyens de diminuer leur curiosité pour éviter de devoir recevoir la famille sans sapin de Noël et d’écarter le danger pour votre ami à quatre pattes.

Si vous n’avez toujours pas installé votre sapin de Noel, voici quelques astuces pour le protéger de Fido et Félix.

Évitez d’accrocher des lumières ou des ornements à la base du sapin

Ces décorations peuvent s’avérer dangereuses pour nos amis à fourrure en plus de les inciter à jouer dans l’arbre.

Installez des pommes de pin parfumées

Si les pommes de pin sentent bon pour l’humain, elles peuvent être rebutantes pour les animaux. Dissuadez vos amis poilus d’interagir avec le sapin en vaporisant du vinaigre de cidre de pomme sur quelques pommes de pin et en les plaçant au pied de l'arbre. L'odeur éloignera les animaux de compagnie naturellement, sans que vous ayez à installer des barrières physiques qui s’agencent mal aux décorations festives.

Laissez tomber les guirlandes

Pour éviter de voir votre chat se transformer en Spider Man, laissez tomber les guirlandes dans votre arbre. C'est beaucoup trop attrayant et peut les encourager à grimper, à sauter et à s'attacher à votre arbre.