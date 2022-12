24h Tremblant: plus de 5 M$ pour les enfants malades

Les enfants malades étaient au cœur des pensées des gens participant à l’événement 24h Tremblant, dans les Laurentides, samedi, permettant d’amasser un montant record.

• À lire aussi: Le 24h Tremblant : l’objectif déjà surpassé

«Quand on regarde tous ces gens qui sont là, qui sont venus donner de leur temps (...) on est tellement fiers», déclare Pierre Bruneau, fondateur de la Fondation Charles-Bruneau.

La Fondation Charles-Bruneau est l’un des principaux organismes qui bénéficient des fonds amassés par le 24h Tremblant. Cet argent contribue à la recherche du cancer pédiatrique.

«Moi, j'ai été malade il y a près de 20 ans. Puis, les protocoles n’étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, les protocoles sont encore meilleurs», raconte Camille Rochon, participante au 24h Tremblant.

Lorsqu’elle était enfant, Andrée-Anne a eu un cancer. Aujourd’hui, elle accompagne Max dans son combat.

«On était au hockey, puis il est descendu avec sa maman. Je ne les connaissais pas, mais je me suis juste dit: je vais demander comment il va, etc. Je me suis levée, puis je lui ai expliqué d'avoir espoir parce que ma situation, c'était ça auparavant. Je lui ai proposé qu'il vienne au 24h pour montrer que la recherche, ça fonctionne vraiment», témoigne Andrée-Anne Paiement, participante au 24h Tremblant.

«C'est vraiment amusant d'être ici pour lever des fonds, pour la recherche du cancer», pense Max, en guérison du cancer.

Dix enfants malades parrainés étaient également accompagnés toute la journée par des ambassadeurs de l'événement.

«Cette année, je suis jumelé à Florence, puis c'est un vrai coup de foudre pour cette petite fille-là. Elle est vraiment exceptionnelle, je l'aime beaucoup», souligne Dominic Arpin, ambassadeur au 24h Tremblant.

L'événement a attiré 4300 participants, et on peut compter 486 équipes. Puis, l’objectif de 5 millions de dollars a été atteint.

«C’est super important pour la cause des jeunes, c'est sûr, mais aussi tout l'esprit d'équipe que ça crée à l'intérieur de KPMG. Ça engage nos jeunes, c'est fantastique», croit Dominique Hamel, associée à KPMG Canada.

L'événement se poursuit jusqu'à dimanche midi. Un grand spectacle dans une ambiance festive est prévu samedi soir.

«On va aussi amener d'autres chansons des artistes qui sont avec nous pour juste réchauffer la foule, puis mettre de l'énergie dans ce beau 24h-là», conclut Daniel Lafleche, auteur-compositeur-interprète.