Des sauceurs amassent plus de 126 000 $ pour Opération Enfant Soleil

Pas moins de 130 sauceurs se sont lancés à la mer samedi par le matin le plus froid de l’hiver en Gaspésie et ont amassé plus de 126 616 $ pour la 11e saucette de Percé au profit d’Opération Enfant Soleil.

«Notre objectif était de 111 111 $ et on l’avait lancé pour s’amuser. Après, on s’est dit : 125 000 $ est-ce que c’est atteignable? Avec le retour du public, il y avait des sous avec les hot-dogs, les cafés et les contributions volontaires, on est dépassé!» a lancé la cofondatrice Marie-Ève Trudel-Vibert qui croit qu’avec les sommes en ligne à comptabiliser, le total pourrait atteindre les 130 000 $.

Les sauceurs se sont mouillés dans une eau à environ 1 degré, mais le mercure de -7 degrés et un vent du nord entre 35 et 50 kilomètres donnait un facteur de refroidissement de -16 degrés, qui a donné un peu de fil à retordre aux braves.

NELSON SERGERIE/AGENCE QMI

«C’était vraiment moins pire que je pensais», a indiqué Jeanne Pelletier, une néogaspésienne qui se lançait pour la première fois. «L’adrénaline et l’effet de gang ont aidé beaucoup. Je pensais perdre des doigts et des orteils, mais finalement, ce n’est pas si pire», a souligné la jeune femme sous les rires amusés de ses coéquipières qui avaient plus d’expérience.

Deux étapes importantes sont franchies cette année: 518 346 $ ont été recueillis depuis le lancement de l’activité et avec les 130 sauceurs, pas moins de 1033 personnes se sont mouillées pour la cause.

Pour la 12e édition, Marie-Ève Trudel-Vibert avance que si les 130 000 $ sont atteints cette année, un objectif de 150 000 $ pourrait être fixé. «Je ne veux pas dire oui, mais je pense que oui», a affirmé prudemment la coorganisatrice.