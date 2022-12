Des suspects traqués aux 4 coins du globe par le SPVM

Dans l’espoir de freiner la violence armée, la police de Montréal a démontré plus que jamais à quel point elle pouvait avoir le bras long cette année en rapatriant une quinzaine de criminels qui tentaient de se cacher à l’extérieur du Québec.

« On veut que les gens comprennent que si tu commets un crime à Montréal, en particulier si c’est relié à la violence armée, tu vas revenir à Montréal à un moment donné. On va aller te chercher et tu vas faire face à la justice », lance avec aplomb le commandant Jean-Sébastien Caron, responsable de la division des crimes majeurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Il s’agit d’une année exceptionnelle en la matière pour l’organisation, qui a procédé au rapatriement ou à l’extradition de 15 suspects depuis le début de l’année. La majorité d’entre eux sont soupçonnés d’avoir été impliqués dans un crime de violence armée.

« C’est tolérance zéro, ajoute le commandant Caron. Peu importe où les gens tentent de se cacher, on va faire les démarches nécessaires pour y aller même si elles sont plus complexes. »

Des liens pour le futur

Au cours des derniers mois, les enquêteurs ont tissé des liens avec les autorités d’autres provinces canadiennes ainsi qu’ailleurs dans le monde, notamment dans les Caraïbes, où ils sont allés chercher un meurtrier allégué (voir encadré).

Dans certains cas, notamment à Trinité-et-Tobago, où ils sont allés chercher l’auteur présumé d’une tentative de meurtre, on parle carrément d’un rapatriement et de toute la bureaucratie et de la diplomatie que cela engendre.

« On sort alors des juridictions canadiennes alors c’est sûr que des fois, on marche sur des œufs, explique le commandant Caron. On n’est pas policiers dans ces pays-là alors on doit fonctionner comme des invités et sous les règles de ce pays. »

Dans d’autres cas, notamment lorsqu’on intervient ailleurs au Canada, on procède à des rapatriements. Plus que jamais cette année, les enquêteurs du SPVM ont tissé des liens avec d’autres policiers canadiens ainsi qu’avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Ces relations risquent d’ailleurs de faciliter leur travail dans le futur, leur permettant ainsi d’arrêter encore plus de suspects hors Québec.

Des preuves solides

Naturellement, considérant le coût d’une telle opération et les efforts supplémentaires qui y sont rattachés, les chances de condamnation et la preuve cumulée doivent être « solides » avant de procéder à un rapatriement ou à une extradition.

« Mais en même temps, plus vite on fait les arrestations, plus le processus judiciaire est facile, explique M. Caron. C’est beaucoup plus facile de faire témoigner à la cour des gens qui ont vu un crime quand ça vient de se produire que lorsque ça fait cinq ans, par exemple. »

LES RAPATRIEMENTS/EXTRADITIONS AU SPVM

2018 : 0

2019 : 2

2020 : 4

2021 : 3

2022 : 15

SOURCE : SPVM

Nom : Anonyme puisque mineur au moment des faits

Crime allégué : 13 janvier, premier meurtre de l’année. Lors d’une querelle entre deux groupes d’adolescents sur Le Plateau-Mont-Royal, des coups de feu sont tirés et l’un d’eux meurt.

Victime : Amir Benayad, 17 ans

Arrestation : 5 décembre, Pérou, au terme d’une négociation avec les enquêteurs puisque l’extradition formelle n’a pas pu être possible.

Nom : Patrick-Olivier Gravel, 29 ans

Crime allégué : 28 juin, trafic d’armes et de stupéfiants (plusieurs autres coaccusés dans ce dossier à la suite du démantèlement d’un réseau)

Arrestation : 16 novembre, Richmond Hill, Ontario, dans le cadre de la deuxième phase de l’enquête et rapatrié à Montréal.

Nom : Menachem Mendel Cohen, 26 ans

Crime allégué : 9 août, exhibition d’une fausse arme à feu devant l’Hôpital général juif.

Arrestation : 20 septembre, à Toronto. Rapatriement afin de comparaître pour des accusations de possession d’imitation d’arme et divers méfaits.

Nom : Terell Jacobs, 26 ans

Crime allégué : 29 octobre 2021, meurtre au centre-ville. Le suspect aurait poignardé et laissé pour mort un homme de 24 ans dans une ruelle.

Arrestation : 11 mars, à Halifax, dans le cadre d’un mandat d’arrestation pancanadien. Accusé de meurtre.

Noms : James Adam Houle, 44 ans et Tholfikar Kadhum, 26 ans

Crime allégué : 22 octobre, introduction par effraction, séquestration et vol qualifié. Les deux hommes auraient ligoté une nonagénaire avant de lui voler ses objets de valeurs.

Victime : anonyme

Arrestations : 31 octobre, à Ottawa. Rapatriés à Montréal pour comparaître au palais de justice.

Nom : Tarik Edwards, 29 ans

Crime allégué : 22 décembre 2019, tentative de meurtre dans le Vieux-Montréal. Au terme d’une altercation verbale, le suspect aurait tiré un homme dans le dos. Ce dernier a survécu, mais conserve de graves séquelles.

Victime : un homme sans histoire de 28 ans

Arrestation : 10 mars, à Trinité-et-Tobago. Extradé afin d’être ramené à Montréal pour comparaître devant la justice.

Nom : Hamza Adnane, 21 ans

Crime allégué : 22 mai 2021, dans Saint-Léonard. Plusieurs coups de feu sont tirés en pleine rue.

Arrestation : 20 janvier, à Sudbury. Accusé d’avoir déchargé une arme à feu et de possession non autorisée d’une arme à feu.

Nom : Emmanuel Brunot, 20 ans

Crime allégué : deux événements de violence armée survenue les 10 et 11 août, alors que près de 80 coups de feu avaient été tirés en 24 heures.

Arrestation : 29 août, à Vancouver. Rapatrié à Montréal pour être accusé de deux tentatives de meurtre.

Nom : Shamora Robertson, 35 ans

Crime allégué : 30 avril 2016, meurtre dans un appartement d’Ahuntsic-Cartierville. Un groupe s’introduit de force dans le logement, menace les locataires et brandit une arme à feu. L’un des résidents est atteint mortellement à la tête.

Victime : Gilbert Nshimiyumukiza, 30 ans

Arrestation : 2 novembre, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, dans les Caraïbes. Extradé à Montréal pour comparaître pour meurtre.

Noms : Samuel Jamahl Anthony Chand, 33 ans et Widens Point du Jour Paul, 27 ans

Crime allégué : 23 août, homicide par arme à feu dans le stationnement du Centre Rockland, à Mont-Royal.

Victime : Maxime Lenoir, 44 ans

Arrestations : 22 septembre, à Vancouver. Rapatriés à Montréal pour comparaître pour meurtre prémédité.