Après un fructueux voyage dans l’Ouest canadien puis un arrêt à Seattle, les Canadiens sont de retour à Montréal pour y accueillir Phillip Danault et les Kings de Los Angeles, ce soir.Le Victoriavillois revient dans la Belle province pour la deuxième fois depuis qu’il porte les couleurs du «Noir et Argent» après six saisons avec l’organisation montréalaise et lors desquelles il a totalisé 194 points en 360 joutes.Voyez cette rencontre à TVA Sports et sur TVA Sports Direct à compter de 19h; l'avant-match commencera à 18h.

Pendant le périple de quatre matchs, Cole Caufield a trouvé le fond du filet trois fois, Nick Suzuki a amassé cinq points et le défenseur Mike Matheson a noirci la feuille de pointage à quatre reprises, mais il ne sera pas du match en soirée en raison d'une blessure.

Kirby Dach de retour au centre

La plus grosse surprise à l'entraînement matinal, samedi, a été de voir l'attaquant Kirby Dach de retour au centre. Ce dernier a bien fait lorsqu'il a été muté au sein du premier trio à l'aile, mais il n'avait récolté que deux mentions d'aide à ses six derniers matchs.

«Je ne sens pas qu’il y a un défi que je dois surmonter ou comprendre, a-t-il fait savoir. J’ai toujours joué au centre et j’ai toujours voulu être un centre. C’est où je suis le plus confortable.

Ça s’est bien passé à l’aile en attendant.»Pour son retour au centre, il alimentera Juraj Slafkovsky et Mike Hoffman, qui effectuera quant à lui un retour au jeu. Il n'a pas joué depuis le 19 novembre dernier.

«Ça clique entre tout le monde. Notre groupe d’attaquants possède une variété d’habiletés et talents. "Hoff" voit bien le jeu et se dote d’un tir dangereux. "Slaf" est bon pour protéger la rondelle partout sur la glace. Ce sera agréable avec ces deux-là. J’ai hâte d’être de retour au centre ce soir.»

À l'attaque, Kevin Fiala sera à surveiller. Le Suisse est devenu mardi soir le premier joueur des Kings à atteindre le cap des 30 points, cette saison.

C'est Josh Anderson qui remplacera Dach aux côtés de Nick Suzuki et Cole Caufield.

Jake Allen (8-9-0) sera devant le filet après avoir remporté deux de ses trois derniers départs. Il sera opposé à Pheonix Copley (1-0-0).

Les Kings en tournée

Les visiteurs ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs au Centre Bell (3-1-0), mais ils n’ont que trois victoires à leurs 10 dernières sorties.

Les Californiens en sont à leur troisième match d’une tournée de six. La dernière fois que les Kings et les Canadiens se sont rencontrés, le 9 novembre 2021, Adrian Kempe a marqué le but gagnant avec une minute à faire en prolongation, infligeant une défaite de 3-2 au CH.

Kempe a alors inscrit son sixième but en sept confrontations contre le Tricolore.Il s’agit de la première des deux rencontres entre les clubs cette saison. Après ce soir, ils renoueront les hostilités le 2 mars prochain, veille de la date limite des échanges dans la LNH.

Trios des Canadiens à l'entraînement

Cole Caufield - Nick Suzuki - Josh Anderson

Juraj Slafkovsky - Kirby Dach - Mike Hoffman

Evgenii Dadonov - Christian Dvorak - Joel Armia

Rem Pitlick - Jake Evans - Michael Pezzetta