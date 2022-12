Pina Arcamone, aussi connue comme la mère de tous les enfants disparus, tire sa révérence après avoir passé 28 ans de sa carrière à Enfants-Retour, dont 22 ans en tant que directrice.

De passage à l'émission «Dossiers en cours», Mme Arcamone est revenue sur les cas les plus marquants de sa carrière.

1. Joleil Campeau, 9 ans, qui a été assassinée après avoir été portée disparue dans le secteur de Laval en 1995.

«C’était mon premier cas et ça m’avait tellement bouleversée. [...] Je travaillais de très près avec l’équipe de bénévoles. Ce qui m’avait vraiment marquée, c’est quelques jours plus tard, l’enquêteur communique avec nous pour nous dire qu’un corps a été retrouvé et on pense que c’est Joleil», relate Mme Arcamone en entrevue à l’émission «Dossiers en cours».

Alors que les bénévoles s’affairent toujours à préparer les affiches et à mobiliser leurs efforts pour retrouver la jeune fille, Mme Arcamone a la pénible tâche de les informer de la malheureuse trouvaille.

«Je me souviens, je suis allée dans la grande salle pour informer les bénévoles [...]. Avec beaucoup d’émotion, j’ai dit: "Écoutez mes amis, il faut arrêter, parce qu’on vient de retrouver Joleil."», se rappelle-t-elle.

Les bénévoles ont toutefois continué leurs efforts pendant plusieurs minutes.

«Je les regardais et c’était comme si le message ne s’était pas rendu. On ne voulait pas accepter [...] qu’on venait de perdre cette petite fille à quelques joues de la fin des classes», déplore-t-elle.

2. Jolène Riendeau, 10 ans, du quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal, qui a été portée disparue pendant 12 ans et dont les restes ont été retrouvés en 2011 près du pont Champlain.

«Jolène c’est un dossier sur lequel on a travaillé tellement fort. Pendant des semaines, on s’est consacré uniquement à retrouver cette petite fille qu’on était convaincus qu’elle était en vie quelque part», raconte Mme Arcamone.

3. Cédrika Provencher, 9 ans, disparait en 2007 à Trois-Rivières. Ses restes sont retrouvés 8 ans plus tard par hasard par des chasseurs.

«Par un beau soir d’été, une fillette va faire un petit tour de bicyclette. On retrouve la bicyclette, on ne retrouve plus Cédrika. Ce que je retiens de cette disparition, c’est l’amour que les Québécois ont démontré à Cédrika et à sa famille», relate Mme Arcamone.

Enfants-Retour

Le 1er novembre 1984, Maurice Viens, 4 ans, est enlevé puis assassiné.

Cette terrible tragédie pousse deux femmes à unir leurs forces pour fonder en 1985 le Réseau Enfants-Retour, un organisme sans but lucratif ayant pour but d’assister les parents dans la recherche de leur enfant porté disparu.

Depuis, l’organisme a collaboré à retrouver plus de 1700 enfants en travaillant avec les parents, les corps policiers et d’autres organismes.

«On n’oubliera jamais ces familles et on s’assurera toujours que ces enfants disparus ne soient jamais oubliés», assure Mme Arcmone.