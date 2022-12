Les meilleures astuces pour économiser sur son panier d’épicerie

Stéphanie Côté, nutritionniste, dévoile ses meilleures astuces pour manger de façon équilibrée sans se ruiner.

Elle rappelle que ces astuces sont pertinentes pour une certaine partie de la population, mais demeure prudente face à la tranche plus vulnérable de la population qui, selon elle, devrait bénéficier d’une aide supplémentaire pour réussir à se nourrir.

Elle invite d’ailleurs le gouvernement à se pencher sérieusement sur la question.

«C’est vraiment inconcevable de voir que des personnes qui ont toujours réussi à booker leur budget n’y arrivent plus».

En réponse à la question «est-ce que possible de bien manger malgré la hausse des prix des aliments?», la nutritionniste déclare : «ça dépend de notre budget», pour la classe moyenne, c’est possible, précise-t-elle, mais pour une certaine part de la société qui peine à manger à sa faim et qui doit faire des choix déchirants, il s’agit d’une tout autre paire de manches.

1. Réduire sa consommation de viande

Stéphanie Côté recommande de remplacer la viande par les légumineuses, le tofu ou d’autres protéines végétales qui coûtent une fraction du prix de la viande.

2. Se tourner vers les fruits et légumes du Québec de longue conservation

Cette habitude serait très économique et cela permet de mettre un peu de couleurs dans notre assiette.

3. Cuisiner et planifier

La nutritionniste recommande de cuisiner et de planifier ses repas pour ainsi éviter le gaspillage et choisir des aliments santé, mais peu onéreux. Il en coûte souvent moins cher de préparer ses repas que de manger au restaurant ou d’acheter des repas surgelés.

Madame Côté confirme que les Québécois devront assurément payer plus cher le panier d’épicerie, malgré toutes ces stratégies.