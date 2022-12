Notre Nature crie à l’aide

Un million d’espèces menacées par l’être humain, des déchets partout, des catastrophes climatiques plus intenses et fréquentes, surexploitation des ressources naturelles, déforestation, agriculture intensive : nous n’avons jamais adopté des comportements aussi destructeurs envers la nature.

Nous l’ignorons, la maltraitons, la salissons puis le cycle se répète. C’est que ce mode de vie nous entraîne dans une spirale particulièrement dangereuse, voire mortelle.

La nature avec un grand N demande de l’aide au même titre qu’une personne crie à l’aide lorsqu’elle fait une grave chute en vélo. Dans une situation aussi tragique, il arrive même que l’ambulance soit appelée pour accélérer la prise en charge et permettre un traitement approprié.

Malheureusement, la Nature, elle, ne peut appeler l’ambulance pour qu’on lui vienne en aide. L’ambulance, dans ce cas-ci, c’est nous, chacun et chacune d’entre nous au Québec, au Canada et dans le monde. La clé de son traitement, c’est nous qui la possédons et son traitement il est prêt depuis longtemps pour soulager ses vives douleurs.

Or, son médicament repose sur la table de chevet de l’hôpital et on ne lui administre pas. Il attend depuis plusieurs années déjà qu’un professionnel de la santé vienne la soigner, mais il ne s’est toujours pas présenté. Sa condition de santé, elle, se dégrade de plus en plus rapidement. Elle perd beaucoup de cheveux, ou plutôt des arbres.

Désastres naturels irréparables

Elle est aussi frappée par des maux de ventre de plus en plus fréquents, c’est-à-dire des désastres naturels irréparables comme les inondations historiques au Pakistan, le tremblement de terre sur l’île de Java en Indonésie et les ouragans Fiona, Ian, Nicole, Julia, Bonnie...

Elle souffre en silence, mais ne reçoit aucune aide. Sauf il y a deux ans, un remède expérimental lui a été servi et cela lui a fait le plus grand bien, soit la pandémie de COVID-19.

Autre signe de la dégradation de sa condition, plusieurs de ses cellules meurent chaque jour. En d’autres mots, de plus en plus d’espèces disparaissent à tout jamais en raison de la crise de la biodiversité.

C’est une autre douleur qui s’ajoute aux autres. Évidemment, sa santé mentale se dégrade à vue d’œil, mais Mme Nature ne reçoit pas de soins alors qu’elle est tout à fait apte à en recevoir. Mais non, les professionnels de la santé l’ont placée en observation. Elle broie du noir.

Malgré tout, elle demeure sûre que son traitement arrivera, mais il risque d’être puissant. Elle entrevoit à travers la vitre de sa chambre d’hôpital des dizaines de personnes qui discutent et elle se dit à juste titre qu’elles échangent sur sa condition médicale.

La COP 15, une opportunité unique

Pour Mme Nature, la COP15 est une opportunité unique de prendre son destin en main et de lui fournir une fois pour toutes le traitement qu’elle mérite.

Il s’agit aussi d’un moment unique pour reconnaître la lente réaction de l’équipe soignante alors qu’elle souffrait et souffre toujours.

À partir de maintenant, l’équipe de médecins en l’occurrence les êtres humains s’est engagée à rétablir la meilleure santé qui soit pour sa patiente, la Nature.

Certes, la réhabilitation n’est jamais linéaire et facile. Il y aura des moments de doute et d’incertitude, de colère, de découragement, mais elle s’est promis de garder espoir. Parce que ceux et celles qui gardent espoir ne meurent jamais.

Félix Bhérer-Magnan, Étudiant au doctorat en science politique, Université Laval