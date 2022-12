Un adolescent amasse 9000$ en triant les canettes et en fait don

Alors qu’on s’affaire un peu partout dans la province à amasser les dons pour la 20e édition de la Guignolée de la Fondation Dr Julien, un adolescent fait don de son butin de l’année.

Loïc Mathieu, âgé de 13 ans, s’implique en effet bénévolement toute l’année afin de pouvoir venir en aide aux enfants dans le besoin.

«Pour moi, c’est vraiment le fait que ça touche des gens qui sont comme moi, des jeunes en fait. C’est ça qui me tient vraiment à cœur et qui me motive à continuer. Puis surtout, c’est les encouragements de ma famille», mentionne le jeune garçon de Lévis.

Son don s’élève de la sorte à 9000 $.

«C’est tout en triant des canettes, puis ensuite en les vendant. C’est beaucoup de travail, mais ça en vaut vraiment la peine», se réjouit-il.

Plus de 400 bénévoles

Cette année, la Guignolée de la Fondation Dr Julien se déroule sous le signe de l’inflation, puisque celle-ci s’établit présentement à 6,9% au pays, une donnée qui donne du fil à retordre à plusieurs familles qui peinent à joindre les deux bouts.

Heureusement, ce sont plus de 400 bénévoles qui s’affairent un peu partout dans la province à amasser les dons.

Plus de 11 000 enfants recevront ainsi de l’aide de la fondation en pédiatrie sociale.