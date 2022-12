Un samedi froid mais ensoleillé attend les Québécois

Le début de week-end s’annonce ensoleillé pour la majorité de la province, mais avec des températures hivernales et des refroidissements éoliens pouvant atteindre les -30 degrés Celsius par endroits.

Seules les Îles-de-la-Madeleine ne profiteront pas d'un samedi ensoleillé puisque 2 cm de neige sont attendus dans la journée, accompagnés d’une bruine verglaçante et de températures avoisinant les -4 degrés Celsius.

L’est de la province alternera entre soleil et nuages pour la journée de samedi, avec des températures oscillant entre -7 et -10 degrés Celsius., et pouvant atteindre -17 degrés par endroits.

L’ouest et le centre du Québec connaitront une journée ensoleillée avec des températures comprises entre -7 et -15 degrés pour l’Estrie, la Mauricie, la Beauce et Drummondville.

Le mercure descendra jusque -20 dans les régions de Montréal et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La Tuque pourrait même voir son mercure atteindre les -26 degrés Celsius au plus froid de la journée.

Le nord et l’extrême nord du Québec seront également ensoleillés samedi, avec des températures atteignant les -19 et -14 degrés respectivement. Les refroidissements éoliens pourront atteindre les -32 degrés Celsius.