Une poursuite policière se termine avec plusieurs tonneaux en Montérégie

Un homme a été arrêté, samedi matin, près de Vaudreuil-Dorion, en Montérégie, à la suite d’une poursuite déclenchée par son refus d’immobiliser son véhicule.

Vers 2 h 30 samedi matin, les policiers de la MRC Vaudreuil-Soulanges ont tenté d’intercepter un véhicule sur l’autoroute 20 à Les Cèdres, à la suite d’une infraction, selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Béatrice Dorsainville.

Après le refus du conducteur de s’immobiliser, une poursuite a été déclenchée et le tapis à clous a été installé au niveau de Dorion. Le véhicule a dérapé puis heurté un lampadaire et un poteau d’Hydro-Québec, avant de faire plusieurs tonneaux et de finir sa course dans un immeuble.

Le conducteur, dans la vingtaine, a pris la fuite à pied et a été retrouvé par les policiers vers 3 h 10, alors qu’il se cachait sous un bateau entreposé.

Il a été arrêté et transporté en centre hospitalier avec des blessures importantes, mais qui ne laissent pas craindre pour sa vie. Il a été libéré sous promesse de comparaitre et pourrait faire face à des accusations de fuite, conduite avec les capacités affaiblies, bris de condition, conduite dangereuse, conduite durant interdiction et possession d’outils de cambriolage.

L’autoroute 20 a été fermée pour plusieurs heures et un reconstitutionniste a été dépêché sur place pour déterminer les causes et circonstances de l'accident.