Deux ans de maladie pour l’animateur Mario Hudon: «j’ai encore le goût de vivre»

Malgré les avancées scientifiques, il y a encore de nombreuses maladies qui demeurent incurables. L’animateur Mario Hudon fait partie de ces personnes touchées par ce mal.

Mario Hudon est particulièrement connu à Québec où il a œuvré dans le milieu de la radio durant trois décennies. Mais sa vie a pris une tout autre tournure en décembre 2020 : il a reçu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique (SLA). Au Canada, cette maladie touche deux personnes sur 100 000 par année. L’espérance de vie se situe entre deux à cinq ans.

L’albrioza est le seul médicament qui peut ralentir la progression de la maladie. Même s’il est accepté au Canada depuis juin 2022, c’est une histoire différente au Québec : le médicament n’est pas accepté puisque les résultats ne sont pas concluants.

«C’est un autre six à huit mois. Ce sont 40, 60 Québécois qui vont mourir durant ces études. Je ne dis pas qu’on peut tous les sauver, mais il faut nous donner de l’espoir», témoigne Mario Hudon, qui se sent de plus en plus prisonnier de son corps.

«J’ai encore le goût de vivre, j’ai encore le goût de rire, de prendre mes petits-enfants. Le temps des Fêtes va être le fun. Espérons que je vais encore être là pour un prochain», ajoute-t-il.