3 choses à savoir pour combattre la récession

Le Québec traverse un ralentissement économique, et la menace d’une récession n’est pas écartée; le bilan pourrait par ailleurs être plus lourd que ce qu’a annoncé le gouvernement Legault

C’est ce qu’a souligné Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier chez Jutras Gestion de Patrimoine, en entrevue à TVA Nouvelles.

«Eric Girard [ministre des Finances] parlait quand même d’un taux de statistique d’environ 50% au niveau de la récession. Mais ce n’est pas le cas pour les grandes institutions financières. Elles voient la probabilité de récession beaucoup plus élevée que 50%», précise-t-il.

La Banque du Canada a récemment porté son taux directeur à 4,25% pour contrer l’inflation, une stratégie qui a des conséquences.

«On a décidé de combattre l’inflation à court terme, mais il y a des répercussions économiques, on le voit actuellement: le volet de l’immobilier est touché, les entreprises sont touchées aussi, les entreprises qui ont beaucoup de dettes, les familles aussi qui ont beaucoup de dettes... tout ça est une répercussion de la hausse des taux d’intérêt», explique M. Girard.

Le marché de l’immobilier

La récente hausse du taux directeur affecte particulièrement le marché de l’immobilier et engendre de l’incertitude.

Jean-Sébastien Jutras dresse un portrait de la situation attendue.

«Avec une hausse des taux d’intérêt, il y aura inévitablement des augmentations de non-paiement, c’est sûr que ça va venir. Probablement que des clés vont être remises aux institutions financières. Évidemment, il va y avoir un ralentissement au niveau de l’immobilier à travers le Québec», détaille-t-il.

Les hausses épargneront heureusement les propriétaires à taux fixe, du moins jusqu’au moment du renouvellement, nuance M. Jutras.

L'importance d'un budget

Jean-Sébastien Jutras conseille aux familles d’établir un budget afin de faire face à la récession et d’en ressortir le moins affecté possible.

«Il y a beaucoup de gens au Québec qui ne planifient pas les entrées et les sorties de fonds. Déjà là, juste en partant, de faire un bon budget -ça a l’air très simpliste à dire- mais juste de faire un bon budget peut nous aider grandement: moi ce que je pourrais donner comme conseil, c’est de prendre le temps d’analyser les entrées et les sorties de fonds», insiste M. Jutras.

Certaines habitudes peuvent être surveillées afin de rectifier une trajectoire déficitaire.

«C’est sûr que, inévitablement, il y a des dépenses qui des fois sont superflues. On est dans un monde qui est très dans la surconsommation, donc on peut facilement être influencé», déplore M. Jutras.

Dans ces circonstances, le crédit est une pente particulièrement glissante.

«C’est très facile d’acheter à crédit. Et là c’est encore facile d’acheter à crédit, mais ça coûte encore plus cher. L’intérêt que ça me coûte chaque mois va avoir un impact majeur avec une hausse de taux d’intérêt à l’intérieur de mon budget», explique le planificateur financier.

Jean-Sébastien Jutras rappelle que l’économie fonctionne par cycles, et que pour passer au travers de la présente dépression, il faut prendre le temps de planifier ses dépenses.