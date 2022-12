Insécurité alimentaire: c’est inconcevable de laisser tomber autant de gens

Saviez-vous qu’au Québec, plus d’un million de personnes ne mangent pas à leur faim ? Voilà une triste statistique qui devrait tous nous choquer, surtout dans un pays d’abondance comme le nôtre. Et la tendance inflationniste qui se répercute dans toutes les dépenses essentielles des ménages viendra encore gonfler ces chiffres de façon significative.

Des milliers de ménages dont les frais de logement accaparent la grande majorité du budget familial, parfois jusqu’à 80 % du budget, se retrouvent du jour au lendemain confrontés à une nouvelle réalité : l’incapacité de se procurer ou de consommer des aliments de qualité, en quantité suffisante.

Bien loin de rêver à Walt Disney...

Sur le terrain, l’impact est tangible et désolant. Dans plusieurs écoles de Montréal, de plus en plus d’enfants se terrent dans le corridor sur l’heure du midi, refusant de se joindre aux autres, car ils ont honte de ne pas avoir un lunch. Dans certains quartiers de Montréal, lorsque les jeunes sont interrogés sur leur rêve le plus cher, près de 80 % d’entre eux mentionnent vouloir un repas de plus par jour, voir une simple collation.

Évidemment, cette insécurité alimentaire et les carences nutritionnelles qui en découlent engendrent une kyrielle de problèmes collatéraux et ont un impact direct sur la qualité de vie des familles et des personnes touchées. Des familles qui, il y a quelques mois, avaient de la difficulté à stabiliser les finances familiales n’y arrivent tout simplement plus aujourd’hui, avec des dépenses qui montent en flèche alors que les revenus sont bien loin de suivre la même tendance.

Des actions nécessaires

On ne le répétera jamais assez, l’augmentation de l’insécurité alimentaire au Québec est fulgurante. Alors que celle-ci touchait 700 000 personnes en mars 2019, ce chiffre a grimpé à 850 000 en août 2021 pour bondir à 1,3 million de personnes en août 2022, ce qui représente pas moins de 15 % de la population québécoise.

D’où l’urgence d’agir et de faire passer la lutte contre l’insécurité alimentaire à une vitesse supérieure pour non seulement réduire, mais aussi prévenir ce fléau.

Faute de politiques sociales adéquates qui permettraient de maintenir à un niveau décent le pouvoir d’achat des personnes les moins bien nanties, comme des mesures de redressement des revenus et d’allègement du coût de la vie (logement, alimentation, transport, etc.), force est de constater que le rôle de protection sociale est actuellement essentiellement assuré par les groupes communautaires grâce aux dons et au bénévolat. Sachant qu’ils ne peuvent, à eux seuls, combler plus de 20 % des besoins réels, comment aidons-nous le reste de la population dans le besoin ?

En 2022, il est inconcevable qu’une société comme la nôtre puisse laisser tomber autant de gens.

Quand l’entraide va plus loin que l’épicerie

Comme plusieurs de mes homologues dans le milieu communautaire, je suis animée par un grand sentiment d’urgence, car les dons sont en baisse alors que les besoins, eux, ont plus que doublé depuis les deux dernières années. Cette situation critique ne peut perdurer sans que des conséquences dévastatrices se fassent ressentir dans la population, à tous les niveaux.

Je vous invite tous et toutes à participer activement au sein de vos communautés. Chaque geste compte. Quels que soient vos moyens, en temps ou en argent, vous avez le pouvoir de faire une différence.

Aidez-nous à soulager la faim et nourrir l’espoir !

Audrey Renaud, directrice générale Regroupement Partage