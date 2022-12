La capsule Orion de la Nasa est de retour sur la terre après un vol d’essai de 25 jours autour de la lune; une première étape réussie pour la mission Artemis 1, vouée à un bel avenir.

C’est ce qu’a souligné Olivier Hernandez, directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan, en entrevue à TVA Nouvelles.

«Ça augure très bien pour la suite en fait, puisque une des grosses difficultés et nouveautés de la mission Artemis et avec la capsule Orion, c’était justement le retour sur terre, qui est légèrement différent des missions Appolo, ou des retours des vaisseaux spatiaux qui vont de la station spatiale vers la terre», se réjouit M. Hernandez.

Une étape supplémentaire cruciale a ainsi été accomplie avec cet amerrissage réussi.

«Il s’agit en fait d’un rebond sur l’atmosphère pour ralentir de façon délicate la capsule Orion avant qu’elle ne rentre définitivement sur terre. Cette étape-là, on l’avait déjà testée avec de petits satellites, mais jamais avec une grosse capsule comme celle-ci, qui est censée transporter des humains», précise-t-il.

L’objectif, planifié sur 2 ans, est d’emmener des astronautes dans l’appareil vers la fin de l’année 2024, avec à son bord peut-être un ou une astronaute canadienne.

«La mission Artemis 2 devrait emporter un ou une astronaute canadienne. On a quatre astronautes disponibles, dont une femme, qui sont disponibles pour aller dans cette mission-là, et c’est planifié que pour Artemis 2, il y ait un canadien ou une canadienne à bord de cette mission-là», explique le directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan.

Des résultats sont toutefois encore nécessaires avant d’aller de l’avant.

«On attend avec impatience les résultats de la mission en cours pour savoir quelles ont été les données qu’on a récupérées, parce qu’il y avait trois mannequins à bord bourrés de capteurs pour savoir exactement comment se comportait l’équivalent de corps humains très loin de la terre. Une fois qu’on aura récupéré tout ça, on pourra donner le go, oui ou non, pour pouvoir envoyer justement Artemis 2», détaille M. Hernandez.

Alors que la capsule Orion revenait sur terre, une autre mission spatiale, japonaise celle-là, s’envolait pour la lune, emportant à son bord deux nouvelles technologies de pointe canadiennes.