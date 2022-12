Les rues de Paris prises d’assaut par des partisans après la victoire des Bleus

Coup de sifflet final: La Marseillaise à tue-tête, puis «I will survive». Au pub franco-britannique «The frog and rosbif» de Paris, comme dans les établissements de Londres où les Français se sont regroupés, les fans explosent de joie après la qualification des Bleus face aux Three Lions.

Dans les deux capitales, les amoureux du foot des deux nations qui aiment traditionnellement partager les matches du Mondial ont souvent préféré pour l'occasion faire «bar à part», histoire de mieux profiter de l'ambiance et de pouvoir encourager leurs favoris sans retenue.

Coup d'envoi

Paris: «The frog and rosbif» est traditionnellement un lieu de rencontres entre Français et Anglais, au coeur de la capitale française. Ce soir, des drapeaux des deux équipes ont été posés sur les fenêtres complètement embuées de l'établissement, mais à l'intérieur, l'ambiance est largement en faveur des Bleus.

Londres: beaucoup de Français ont préféré rester discrets, et entre eux. «Rien qu'en sortant du métro, on s'est fait prendre à partie par des Anglais parce qu'on avait nos drapeaux autour du cou», affirme Jérémy Piet, étudiant de 21 ans. «Bon c'est le jeu, c'était un peu de la provoc de se balader avec notre maillot deux étoiles en plein Londres», ironise-t-il.

Pour pouvoir encourager les Bleus sans se faire huer par les Anglais, des centaines de Français ont fait la queue pour rentrer dans le Zoo bar, privatisé pour l'occasion par «Frogs in London», une application qui partage bons plans et sorties pour l'importante communauté française à Londres.

«Depuis le début, je suis le Mondial avec mes amis anglais, mais là je n’avais pas envie d'être le seul Français du groupe, c'est sympa de regarder le match entre nous», explique Victor Vion, un Francais de 43 ans expatrié à Londres depuis sept ans.

Les fans se mettent à hurler «Giroud Giroud Giroud». Un des serveurs -anglais - ose un provoquant «Harry Kane, Harry Kane». Il se fait gentiment siffler et finit par crier avec un fort accent anglais «Vive le France».

Premier but français

Paris: Venu avec cinq amis, Étienne Anthony, 31 ans et les joues maquillées en bleu-blanc-rouge, est enthousiaste «à l'idée de battre les English». «Il y a une rivalité bon enfant entre nous, dit-il. On ne les déteste pas, mais on aime bien les battre quand même»

Égalisation anglaise

Paris: Au «Frog and Rosbif», après l'égalisation, les fans des Three Lions, plutôt discrets jusque-là, se font plus bruyants: «England» clap-clap-clap, «England» clap-clap-clap, «It's coming home», les chants classiques des fans anglais couvrent les partisans français.

Londres: Harry Kane égalise sur pénalty. «Eh les gars vous imaginez, on perd contre l'Angleterre là? C'est pas possible je rentre pas chez moi ce soir c'est pas imaginable» souffle Olivier Airault, 28 ans, bière à la main et regard anxieux. Il vit en colocation avec deux Anglais.

Deuxième but français

Londres: Ambiance électrique dans le pub entre le deuxième but français et la pénalité manqué par Harry Kane. Les partisans des Bleus sautent de joie. Un Français jette sa bière vers les serveurs anglais. Carton rouge: il est expulsé du bar manu militari.

Coup de sifflet final

Paris: Sam, 26 ans, l'un des Anglais présents au «Frog and Rosbif», vit en France depuis trois ans: «Je suis triste évidemment, mais au bout du compte ce n'est qu'un jeu», reconnaît-il. «Je pense que l'Angleterre était la meilleure équipe, on a eu plus d'occasions, nous avons dominé. N'importe quel fan vous dira que l'arbitre était un peu partial, beaucoup de décisions ne sont pas allées dans notre sens.»

Londres: Les fans sortent sur Piccadilly. La statue à été protégée par des panneaux en bois! Une Marseillaise est entamée, huée dans la bonne humeur par des Marocains, dont l'équipe affrontera la France en demi-finale. Ici, ce sont les drapeaux du Maroc et de la Palestine que l'on voit le plus.