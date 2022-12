Steven Tyler malade, Aerosmith annule le reste de sa résidence à Las Vegas

Aerosmith a annulé le reste de ses dates prévues à Las Vegas.

Le groupe a annoncé à ses fans jeudi (8 déc. 22), sur ses réseaux sociaux, qu'il avait dû annuler les deux dernières dates prévues de sa résidence.

Les « Bad Boys de Boston » devaient se produire jeudi et dimanche dans le cadre de leur spectacle Aerosmith: Deuces Are Wild. Le groupe avait précédemment annulé ses représentations des 2 et 5 décembre au Park MGM en raison d'une maladie, non précisée, dont souffre son leader Steven Tyler.

« À tous nos fans... Nous sommes vraiment désolés d'annoncer que nous annulons ces deux derniers spectacles à Las Vegas. Sur le conseil des médecins, Steven doit les laisser tomber. Restez en bonne santé et nous vous verrons dans la nouvelle année ! », a écrit Aerosmith dans une déclaration publiée sur ses pages officielles.

Cette année, Aerosmith avait déjà dû annuler des concerts pour permettre à Steven Tyler d'entrer volontairement dans un programme de traitement après une rechute de dépendance causée par l'utilisation d'analgésiques pour se remettre d'une opération du pied.