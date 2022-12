Un sexagénaire porté disparu à Montréal

La police de Montréal demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 68 ans porté disparu depuis dimanche matin dans l’arrondissement Ville-Marie, à Montréal.

Bobbie Lauzière a été vu pour la dernière fois dimanche vers 9 h 25 et n'a pas été revu depuis. Les enquêteurs craignent pour sa santé et sa sécurité, car l’homme a des problèmes neurocognitifs et pourrait être désorienté.

Le sexagénaire a la peau blanche, mesure 1,65 mètre et pèse 60 kilos. Il a les yeux bleus et les cheveux rasés. Au moment de sa disparition, il portait un jeans bleu foncé, un manteau bleu avec capuchon, des souliers noirs avec semelle blanche.

Toute personne ayant de l'information permettant de le retrouver peut composer le 911 ou communiquer avec son poste de quartier.