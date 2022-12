Une aide d’urgence de 6 M$ versée aux banques alimentaires

Le gouvernement Legault a octroyé dimanche une aide d’urgence de 6 millions $ aux Banques alimentaires du Québec pour les aider à faire le plein de denrées à donner.

Frappé de plein fouet par l’inflation qui fait grimper le prix des aliments, en plus de pousser de plus en plus de Québécois à recourir à l’aide alimentaire, le réseau d’organismes peine à répondre à la demande.

«Les organismes d'aide alimentaire de notre réseau font face à un niveau de demandes jamais vu dans l'histoire de notre organisation. À travers la province, la pression sur nos membres est immense à l'heure actuelle», a fait valoir le directeur général des Banques alimentaires du Québec, Martin Munger.

La somme sera redistribuée entre les divers partenaires de l’organisation, pour être finalement répartie entre plus de 1200 organismes, a précisé le gouvernement.

«Avec cette aide d'urgence, notre gouvernement répond aux besoins pressants et croissants des banques alimentaires qui sont confrontées à l'inflation et à la hausse du coût de la vie. [...] Ces nouvelles sommes auront des retombées extrêmement bénéfiques pour que personne ne soit laissé derrière non seulement à l'aube de la période des Fêtes, mais également tout au long de l'année», a commenté la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau.

Depuis le début de l’année, Québec a versé 14 millions $ aux Banques alimentaires du Québec, à la fois pour financer l’achat de denrées et des projets d’infrastructures ou d’équipements de divers organismes.