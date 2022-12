Victimes introuvables du scandale de l'eau contaminée

Des militaires qui ont fréquenté la base de Valcartier durant un des pires scandales d’eau contaminée du pays sont surpris que la Défense nationale ait omis de les informer qu’ils pourraient recevoir une indemnisation parce qu’ils ont bu du poison.

Les victimes de l’eau contaminée de Shannon, la municipalité qui englobe la base militaire de Valcartier près de Québec, ont jusqu’au 15 janvier pour donner signe de vie afin d’obtenir une indemnisation. Mais la Défense nationale fait peu d’efforts pour les retrouver.

La Dre Jennifer Purdy a servi au sein des Forces armées canadiennes (FAC) pendant 23 ans, dont deux à Valcartier. Mais c’est seulement il y a un mois, par hasard, qu’elle a pris connaissance du scandale de l’eau contaminée qui a donné lieu à un vaste recours collectif.

«Je suis surprise et déçue que la Défense ne m’ait jamais contactée. Je n’en savais rien. C’est une honte», indique la médecin qui a parcouru tout le pays pour l’armée, ne restant que très peu de temps d’une affectation à l’autre.

Elle a quitté Valcartier en 2000, peu avant que la Direction de la Santé publique ne découvre un produit hautement cancérigène dans la nappe phréatique, le trichloréthylène (TCE).

Plus de 1000 victimes manquantes

Près de 3000 civils et militaires ont été retrouvés, mais il en manque plus d’un millier, estime Me Charles Veilleux, qui mène le combat judiciaire depuis près de vingt ans.

Son équipe a frappé aux 900 résidences situées dans la zone contaminée. Les civils qui pour la plupart vivent encore sur place ont été faciles à retrouver. Mais les militaires, eux, déménagent si souvent qu’il faut parfois faire le tour du monde pour les retrouver, explique Me Veilleux.

Le ministère de la Défense indique au Journal qu'il a fourni aux avocats les noms et les coordonnées de «tout membre actuel» des FAC qui ont résidé sur la base entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 2000 et qui sont donc admissibles à une indemnité.

Liste de l’armée incomplète

Mais Me Veilleux indique que la liste qu’on lui a fournie est incomplète. Les épouses et les ex-épouses en particulier sont exclues. Des vétérans sont aussi laissés pour compte. Or, tous pourraient recevoir jusqu’à 120 000$ en dommages et intérêts.

Dans l’espoir d’obtenir plus de temps pour retrouver tout le monde, Me Veilleux déposera lundi une demande d’extension de six mois à la Cour.

Mais pour Mme Purdy, la Défense nationale devrait simplement contacter elle-même chacune des personnes concernées, car «c’est la chose honorable et intègre à faire».

Chercher une aiguille dans une botte de foin

Un vétéran et son fils se consacrent à la recherche des militaires et leurs familles qui ont bu de l’eau contaminée à la base de Valcartier sans le savoir.

«À l’époque, on suivait cette histoire en plaignant les pauvres gens de Shannon. On ne se rendait pas compte que nous aussi on était concernés», explique Ed Sweeney, qui a élevé trois enfants à la base de Valcartier avec son épouse, entre 1992 et 1998.

Lorsque le scandale de l’eau contaminée a éclaté en décembre 2000, M. Sweeney et bien d’autres militaires de Valcartier se remettaient du choc de la guerre de Bosnie. Ils avaient d’autres chats à fouetter. En 1999-2000, le Canada a déployé son plus important contingent de militaires à l’étranger depuis la guerre de Corée.

«La Bosnie, Haïti, le Rwanda, l’Afghanistan, les soldats qui étaient à Valcartier dans ces années de l’eau contaminée sont parmi les plus maganés que vous pouvez rencontrer. Pour eux, ces années-là c’est un trou noir, ils ne veulent pas en entendre parler», souffle M. Sweeney, qui a lui-même été déployé dans les Balkans.

Aux quatre coins du monde

Après neuf ans sous les drapeaux, il est retourné à la vie civile. Il n’a jamais quitté la région de Québec, ce qui lui a permis de suivre le combat judiciaire des victimes de Shannon dans les médias, contrairement à ses ex-frères d’armes dispersés aux quatre coins du monde.

«Je ne parlais pas un mot de français quand je suis arrivé. Maintenant, mes six enfants sont des Québécois», sourit-il.

Et l’un d’eux travaille comme lui avec l’équipe de Me Charles Veilleux pour retrouver les victimes de l’eau contaminée et les aider à constituer leur dossier de réclamation. À force de persévérance, ils en ont retrouvé aussi loin qu’en Thaïlande et au Pérou à l’aide des réseaux sociaux et du bouche-à-oreille.

Pour lui, l’indifférence de la Défense nationale dans ce dossier ne fait qu’ajouter à l’amertume des vétérans qui se sentent abandonnés par les Forces.

«Ces derniers temps, je vois passer toutes les annonces de recrutement militaires, mais sincèrement je ne recommanderais à aucun de mes enfants de s’engager», souffle-t-il.

Les réclamations doivent être soumises à l’adresse actioncollectiveshannon.ca. Pour toute assistance, contactez Charles Veilleux & Associés au 418 527-5257.