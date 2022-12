20 ans après l’Opération Scorpion: Les coulisses de l’enquête racontées par deux ex-policiers

Il y a 20 ans, l’Opération Scorpion mettait à jour deux réseaux de prostitution juvénile dans la Capitale-Nationale.

Le 17 décembre 2002, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) procédait à l’arrestation de 16 proxénètes et 15 clients, dont des personnalités publiques, comme l’animateur de radio Robert Gillet.

Deux décennies plus tard, deux policiers reviennent sur cette opération d’envergure, qui a secoué tout le Québec.

Selon André Fillion, qui était capitaine responsable des communications au SPVQ à l’époque, c’est un programme de policiers attitrés dans les écoles secondaires de Sainte-Foy, mis en place à la fin des années 90, qui a mené à au déclenchement de l’enquête.

«Les policiers d’école venaient me voir à la fin de leur quart de travail et ils me disaient: elles reçoivent des bijoux, des vêtements, des cellulaires et souvent il y a des gens qui viennent les chercher à la porte de l’école», indique-t-il.

Après quelques tentatives infructueuses, l’enquête a finalement été confiée aux policiers Roger Ferland et Christian Mailly, en septembre 2002.

De nombreux témoignages ont rapidement été récoltés.

«J’avais au départ, après 72 heures, des déclarations assermentées», mentionne l’ex-enquêteur Roger Ferland.

Il fallait faire vite pour corroborer les informations afin de protéger les jeunes filles impliquées.

«On est allés chercher plusieurs techniques qui étaient issues du crime organisé dont on se servait, soit de l’écoute électronique, de la surveillance physique, du travail avec des agents doubles, des agents d’infiltration», explique M. Ferland.

Ce sont 27 000 conversations en sept langues différentes qui ont été récoltées grâce à de nombreuses heures d’écoute électronique.

L’enquête a permis d’apprendre que les réseaux de prostitution juvénile étaient contrôlés par le gang de rue Wolfpack ainsi qu’une organisation libanaise. Sous leur joug et celui de proxénètes indépendants, 61 mineures de 14 à 17 ans offraient des services sexuels contre rétribution.

Trois mois après le début de l’enquête, le SPVQ procédait à une première vague d’arrestations.

«Moi je voulais qu’on donne vraiment un gros coup de balai. Je voulais faire peur et je voulais qu’on délie des langues», souligne M. Fillion.

L’enquête a finalement été abandonnée par le SPVQ au printemps 2003.

Selon Roger Ferland, avec davantage de moyens et de ressources, d’autres réseaux auraient pu être démantelés.

«On s’est vite rendu compte qu’il y avait 4-5 réseaux, il y avait d’autres branches. Ça aurait pris d’autres équipes comme celle de Scorpion pour arriver à les mettre à terre.»

Au bout de 3 ans de procédures judiciaires, 41 individus sur 43 accusés ont été condamnés.

Cette enquête aura laissé des traces indélébiles sur les deux anciens policiers impliqués.

«Ç’a eu des incidences sur ma vie de couple, ç’a eu des incidences sur mes enfants, l’éducation», dit M. Ferland.

«J’ai trouvé ça tough d’entendre des témoignages de jeunes filles. [...] Tu es marqué à vie», ajoute M. Fillion.

-Avec les informations de Zoé Couture