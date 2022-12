Agrandissement du Mont-Royal, un legs historique en souvenir de la COP15

Dans le but de reverdir le Mont-Royal, la Ville de Montréal ajoutera l’équivalent de cinq terrains de soccer au parc sur 20 ans, soit le plus grand agrandissement de cet espace depuis 100 ans.

C’est ce qu’a annoncé la mairesse Valérie Plante dans le cadre de la Convention sur la biodiversité (COP15), lundi.

Grâce à un partenariat avec le gouvernement du Québec et l’Université McGill, la Ville fera l’acquisition de trois terrains qui permettront de créer un nouvel accès à la Montagne. De plus, 40 % des stationnements aux abords de la maison Smith seront transformés en espaces verts, afin d’agrandir le parc de l’intérieur.

«[L’agrandissement du parc du Mont-Royal] démontre la volonté ferme de notre administration de saisir toutes les occasions pour assurer des espaces verts aux prochaines générations. Le mont Royal est un emblème de la métropole qui est cher à la population montréalaise et est essentiel pour la biodiversité», a déclaré Mme Plante en précisant qu’il s’agit d’un legs majeur pour l’avenir de la métropole.

Des arbres en souvenir de la COP15

Le passage de la COP15 à Montréal sera aussi marqué grâce à une plantation commémorative dans le secteur du flanc est du Mont-Royal, aussi appelé la côte Placide. Ainsi, pour rendre hommage aux nations représentées à cet événement d’envergure mondiale, 200 arbres seront plantés au printemps et à l’automne 2023. On y retrouvera des essences d’arbres indigènes comme le «Charme de Caroline», l’«Érable à sucre», le «Caryer cordiforme», et le «Micocoulier occidental».

«Je suis touchée par cette grande mobilisation en faveur de l'agrandissement du mont Royal, un parc emblématique de notre ville hôte pendant la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité [...] Désormais, le parc du Mont-Royal, au cœur de la ville, reflétera mieux l'héritage de cette COP 15 unique, dont le succès doit beaucoup à notre ville hôte», a mentionné Elizabeth Mrema, secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB).