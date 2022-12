Début de la construction du nouveau garage pour autobus électriques à Laval

La Société de transport de Laval (STL) a commencé, lundi matin, la construction de son nouveau garage dédié à l’entretien et à la recharge des autobus électriques.

Ce projet d’agrandissement des installations de la STL permettra notamment d’ajouter 145 places de stationnement pour accueillir des autobus électriques. Il s’agit d’une augmentation de 50 % de la superficie de son infrastructure actuelle.

Le nouveau complexe sera équipé d’une entrée électrique de 20 MW, ce qui équivaut à quatre fois la puissance électrique du Centre Bell.

Le coût total de ce projet, qui comprend les études, les plans et devis, les travaux préparatoires, la construction et l'électrification, s'élève à près de 246 millions $. De ce financement, 142 millions $ ont été accordés par le gouvernement du Québec, un peu plus de 85 millions $ proviennent du fédéral tandis que la Ville de Laval a investi 18 millions $ dans ce projet.

Ce nouveau garage devrait être opérationnel en 2025.

«Ce qu'il faut voir derrière la mise en chantier de ce garage, c'est toute une vision pour le développement de Laval. Chez nous, le transport routier représente 70 % des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Il ne fait aucun doute que l'avenir se trouve dans le développement d'un transport collectif vert, efficace et agréable d'utilisation», a déclaré le maire de Laval, Stéphane Boyer, dans un communiqué lundi.

«Le début de ces travaux marque un pas décisif vers l'électrification du parc d'autobus sur le territoire de Laval. Ce projet rejoint deux grandes priorités du Québec: la mobilité durable et la transition énergétique. Je salue le rigoureux travail de planification et de réorganisation de la STL en vue d'augmenter son parc d'autobus 100 % électriques au cours des prochaines années. La STL est un exemple à suivre», a pour sa part indiqué Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable.