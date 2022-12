Différend entre les Îles-de-la-Madeleine et la Côte-Nord au sujet du crabe des neiges d’Anticosti

Le crabe des neiges de l’île d’Anticosti est au centre de tensions cet automne entre des pêcheurs de la Côte-Nord et des Îles-de-la-Madeleine qui réclament de part et d’autre le droit de pêcher dans cette zone.

Un résident des Îles-de-la-Madeleine détient actuellement un permis de pêche au crabe des neiges de la zone 12C de l’île d’Anticosti. Il souhaite le transférer à un autre pêcheur des Îles. La transaction serait de plusieurs millions de dollars.

Or, le transfert est actuellement bloqué par le ministère fédéral des Pêches en raison de pressions exercées par des associations de pêcheurs nord-côtiers qui voudraient que le permis profite désormais à la vitalité économique de leur région.

«C’est complètement inadmissible que la Côte-Nord vienne interférer dans un transfert de permis des Îles-de-la-Madeleine! s’insurge le comptable agréé Paul Boudreau, activement impliqué dans la défense des intérêts de ses clients pêcheurs professionnels de la communauté madelinienne. Anticosti n’est pas une zone de la Côte-Nord: on y trouve des détenteurs de permis madelinots, des détenteurs de permis gaspésiens et des détenteurs de permis de la Côte-Nord, insiste-t-il. Et ce qu’on veut, c’est que ces permis-là demeurent aux Îles.»

M. Boudreau fait aussi remarquer que les captures de crabe des neiges de son client qui pêche à Anticosti sont livrées à quai aux Îles-de-la-Madeleine depuis une vingtaine d’années.

Du côté de la Côte-Nord, on s’inquiète de l’exode des permis lucratifs de la région. Des démarches y sont faites pour faire introduire la notion de lieu de résidence dans le processus de transfert entre deux pêcheurs.

«On veut garder les permis de notre côté pour garder nos usines en vie», résume Guy Vigneault, membre du conseil d’administration du Regroupement des pêcheurs professionnels de la Haute et Moyenne Côte-Nord.

Ailleurs au Québec maritime, les transferts de permis dits intersectoriels, soit entre les secteurs des Îles-de-la-Madeleine, de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, sont la norme. Le ministère des Pêches et des Océans (MPO), qui analyse depuis plus de deux ans la pertinence d’introduire le critère de résidence sur la Côte-Nord, tarde à se prononcer.

«On est d’accord que la Côte-Nord protège ses permis et les empêche de sortir de chez eux, mais on ne veut pas qu’ils empêchent les Madelinots de transférer les permis entre eux», conclut Paul Boudreau, qui espère un déblocage prochain du dossier.

Pour sa part, le MPO se garde de commenter l’affaire. «Nous ne pouvons nous prononcer sur un dossier de permis précis, pour des raisons de confidentialité», nous a-t-on écrit par courriel.