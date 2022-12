Hausses de taxes et de tarifs salées à Lévis

Dans un contexte difficile d’inflation, la Ville de Lévis a fixé à 2,6 % la hausse des taxes des propriétaires d’unifamiliales et augmente en parallèle les tarifs, pour venir chercher au final jusqu’à 4,6 % dans leurs poches.

Pour les commerces, les industries et les édifices de six logements, les hausses seront encore plus salées, avec des augmentations de taxes de 4,4 %, 5,3 % et 5,5 %. Si on y ajoute les hausses de tarifs, les augmentations totaliseront respectivement 4,6 %, 6,8 % et 6,8 %.

«Pour les villes et municipalités, est-ce que c’est un budget facile, avec l’inflation qu’on connaît? La réponse est non. Juste nous, avec des dépenses de 12 millions $ reliées à l’inflation, on part tout de suite avec une strike», a exprimé le maire Gilles Lehouillier, en présentation du budget lundi.

Inflation

La Ville de Lévis ne fait pas exception et subit le contexte économique. L’inflation projetée aurait justifié une hausse des taxes de 6,9 %. La ville du maire Lehouillier a dû produire des «efforts considérables» pour maintenir la taxation globale en dessous de l’inflation. Les propriétaires de maisons unifamiliales devront prévoir une hausse de 2,6 %, soit 61 $ pour une maison moyenne de 329 700 $. C’est tout de même légèrement au-dessus de la moyenne des hausses depuis l’arrivée au pouvoir de M. Lehouillier, en 2013, soit 2,1 %. À cela s’ajoute la hausse de 23 $ pour le tarif de l’eau, 23 $ pour celui de la gestion des matières résiduelles et 14 % pour celui du traitement des eaux usées.

Pour les édifices à six logements, qui encaissent une hausse des taxes de 5,5 %, le maire parle d'un «rééquilibrage», puisque le taux du 100 $ d'évaluation à Lévis était plus bas que dans plusieurs autres villes de taille semblable.

L’inflation a plombé le budget des dépenses de 358,7 millions $, avec une facture de 12 millions $ occasionnée par la conjoncture économique. Ce sont les coûts des contrats, le carburant, l’énergie et les achats de produits qui ont alourdi les dépenses.

Pour la Ville, la croissance économique soutenue a apporté un baume, permettant d’engranger des revenus supplémentaires de 6,4 millions $, grâce entre autres à un record d’émissions de permis de construction et de rénovation.

La situation aurait pu être pire, convient le maire, puisque Lévis a choisi de réinjecter 3,4 millions $ de ses surplus afin de «minimiser l’impact sur la taxation des contribuables».

Services

Lévis choisit de bonifier de 2,7 millions $ ses services, mais dans une moindre mesure que ce qu’elle aurait souhaité. Les améliorations toucheront les matières résiduelles, l’ajout heure de glaces, l’animation au quai Paquet et la contribution à la Société de transport de Lévis.

Dette

La dette continue d’augmenter. Elle est estimée au 31 décembre 2022 à 481 millions $ et à 529 millions $ au 31 décembre 2023. Néanmoins, la Ville maintient que sa gestion de la dette est «responsable». En effet, son endettement total à long terme sur les revenus est passé de 144 % en 2020 à 129 % en 2021. Il s’agissait d’une recommandation du Vérificateur général. Le service de la dette passe quant à lui de 19,8 % à 19,2 % de l’ensemble du budget. En 2023, le service de la dette se chiffre à 68,7 millions $.

Le seul conseiller de l’opposition, Serge Bonin, a déjà annoncé qu’il allait voter pour le budget «tout en mettant de l’avant quelques attentes».