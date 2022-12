Hockey Canada a choisi son nouveau C.A.

Hockey Canada a dévoilé l’identité des neuf futurs membres de son nouveau conseil d’administration, lundi.

• À lire aussi: Hockey Canada de retour au Parlement

• À lire aussi: Hockey Canada avait des réserves très profondes en 2021

Leur arrivée au sein de la fédération durement touchée par un scandale se fera après un vote de ses membres tenu samedi prochain.

Hugh L. Fraser est proposé pour devenir le nouveau président du conseil d’administration. Celui-ci est un ancien sprinteur qui a participé aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal et a siégé pendant plus de trois décennies comme juge à la Cour de justice de l’Ontario.

Son fils Mark a par ailleurs œuvré dans la Ligue nationale de hockey avec les Maple Leafs de Toronto, les Devils du New Jersey et les Oilers d’Edmonton.

Le futur président agit présentement comme arbitre indépendant auprès du Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC), du Conseil consultatif des athlètes de l'USOPC et de l'Agence antidopage américaine. M. Fraser est aussi commissaire chez d'Athlétisme Canada, en plus d’être l'un des arbitres du Comité indépendant de résolution des cas complexes de la NCAA.

L’avocate québécoise Julie Duranceau sera du conseil d’administration, elle qui travaille comme enquêtrice dans le cas de plaintes de harcèlement en milieu de travail et dans l’industrie du sport. L’ancienne capitaine de la formation nationale féminine pour les Jeux olympiques de 2002 et 2006, Cassie Campbell, est la seule représentante sportive choisie sur la future instance.

Les autres membres sont Grant Borbrige, Dave Evans, Marni Fullerton, Jonathan F. Goldbloom, Marian Jacko et Andrea Poole.

Rappelons que tous les membres de l’ancien conseil d’administration de Hockey Canada avaient démissionné en octobre dernier, et ce, des suites du scandale entourant l’utilisation d’un fonds pour régler une poursuite d’agression sexuelle impliquant huit joueurs de l’édition 2018 d’Équipe Canada Junior.