Israël dévoile le dernier télégramme de son célèbre espion Eli Cohen

Les services secrets extérieurs israéliens ont dévoilé lundi le dernier télégramme envoyé par leur espion légendaire Eli Cohen, dont l'histoire est à l'origine d'une mini-série à succès sur Netflix, juste avant son arrestation par les Syriens en février 1965.

Le directeur du Mossad, David Barnea, a offert au musée Eli Cohen une copie de ce télégramme, envoyé le 19 février 1965, date estimée de la capture de l'espion.

Rédigé en français, le télégramme se résume à la phrase suivante: «REUNION AU QUARTIER GENERAL HIER SOIR A CINQ HRS GMT AVEC AMIN ELHAFEZ ET HAUTS OFFRS», soit avec le président syrien de l'époque et des hauts gradés.

«Eli Cohen était l'un de nos meilleurs agents et continue d'influencer et inspirer par son esprit combatif, son courage, ses valeurs et son dévouement», a déclaré M.Barnea dans un communiqué diffusé par le gouvernement israélien.

Personnifié par Sacha Baron Cohen

Personnifié par l'acteur Sacha Baron Cohen dans la série «The Spy», Eli Cohen est perçu comme un héros en Israël depuis qu'il a été pendu sur une place publique en Syrie en 1965, après avoir infiltré le sommet de la hiérarchie du régime syrien et obtenu des renseignements qui s'avérèrent précieux lors de la guerre des Six Jours de juin 1967.

Près de soixante ans après sa pendaison, Israël cherche toujours à récupérer la dépouille d'Eli Cohen, dont la localisation reste le sujet de rumeurs diverses. A l'été 2018, les services secrets israéliens avaient confirmé avoir récupéré sa montre dans un «pays ennemi».

Le musée Eli Cohen de Herzliya (centre), qui doit ouvrir ses portes au grand public en décembre, retrace le parcours de l'espion né en 1924 en Egypte, arrivé en Israël en 1957 puis recruté par le Mossad. Agent en Syrie, il sera finalement capturé, jugé et pendu publiquement à Damas le 18 mai 1965.

«Le Mossad continuera de dévoiler des informations et de nouveaux détails sur la période pendant laquelle Eli Cohen a servi en Syrie et poursuivra ses efforts pour ramener sa dépouille afin de l'enterrer en Israël», a ajouté lundi le chef du Mossad, M. Barnea.