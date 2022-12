La vidéo de son agression et humiliation à l'école diffusée sur le web

Une jeune femme de l’école secondaire Gérard-Filion de Longueuil a été battue, humiliée et volée par d’autres élèves, et personne n’est intervenu lors des événements, il y a trois semaines.

Pire encore, l’agression a été filmée par un témoin et diffusée sur les réseaux sociaux.

Si l’école a suspendu certaines des responsables pendant cinq jours, la jeune victime de 14 ans craint toujours pour sa sécurité.

Sur un extrait vidéo obtenu par le journaliste Yves Poirier de TVA Nouvelles, la jeune femme est forcée de se mettre à genoux devant ses agresseuses.

Elle précédemment été frappée, on lui a volé 20$, on lui a pris ses lunettes pour les briser et les jeter à la poubelle.

«Ils l’ont battue, intimidée, forcée de se mettre à genoux. Ça n’a réellement pas d’allure de s’être fait soumettre comme ça pour faire plaisir à trois filles. Au lieu d’essayer d’arrêter [l’agression] ils ont filmé, pis ça riait», déplore la grand-mère de la jeune victime.

«C’est gratuit. C’est pareil comme si on avait dit ‘’je t’aime pas la face, tu vas payer pour’’», dénonce la dame.

Sa mère doit aller la porter et la chercher chaque jour à l’école. «Présentement, elle a peur. Elle a peur que ça recommence. Ma fille est obligée d’aller l’amener le matin», ajoute la grand-mère maternelle, qui ajoute que les responsables ont été suspendues cinq jours.

Sans confirmer la nature des sanctions contre les agresseuses, la direction de l’établissement assure qu’il y en a eu.

«C’est une situation qui s’est déroulée sur l’heure du dîner à proximité de l’école. On a eu l’information quand même rapidement, et évidemment, on est intervenus», assure Nadia Caron, la directrice de l’école Gérad-Filion.

«Oui on met des sanctions en place lorsqu’il y en a à mettre en place, mais on joue plus large pour aider après ça ces jeunes-là qui ont besoin d’aide», explique-t-elle.

Mme Caron refuse toutefois de préciser la nature des sanctions disciplinaires à l’endroit des jeunes.

Le Service de police de la Ville de Longueuil a également confirmé être intervenu dans ce dossier. L'enquête a été soumise au directeur des poursuites criminelles et pénales.