Le Canadien a le numéro des Flames

Pour une deuxième fois en 12 jours, le Canadien a surpris les Flames de Calgary avec une courte victoire de 2 à 1, lundi à Montréal. Un résultat satisfaisant, mais qui importe peu considérant qu’il a perdu les services de Cole Caufield.

Solidement frappé par Trevor Lewis au début de la deuxième période, Caufield a lourdement chuté sur la patinoire. Une fois de retour sur pieds, il a quitté vers le vestiaire pour ne plus revenir.

En raison de la violence de sa chute, on peut se demander si le meilleur buteur de l’équipe souffre d’une commotion cérébrale, mais le présumer serait quelque peu hasardeux.

On en saura peut-être un peu plus au cours de la journée mardi, quoi rien n’est mois sûr dans cet environnement ou l’omerta règne souvent.

Cela dit, inutile de spécifier qu’une absence prolongée de l’Américain serait difficile à palier pour la formation montréalaise.

Caufield n’est pas le seul à avoir terminé sa soirée à l’infirmerie. Chris Tanev s’y est également rendu après avoir reçu un tir de Nick Suzuki dans la région du cou.

Allen ferme la porte

En ce qui a trait au match, Josh Anderson a forcé la tenue de la prolongation en créant l’égalité dans la deuxième minute de la troisième période. Juraj Slafkovsky l’a repéré dans l’enclave après un superbe effort individuel.

Mais, comme 12 jours auparavant à Calgary, le Tricolore peut dire merci à son gardien. Une fois de plus, les Flames se sont butés à un Jake Allen en grande forme. Particulièrement au cours du troisième vingt, où les menaces des visiteurs ont été grandement soutenues.

Allen a également eu le meilleur lors de la séance des tirs de barrage. Déjoué par Jonathan Huberdeau, il a résisté à Rasmus Andersson et Nazem Kadri.

À l’autre bout de la patinoire, Suzuki, avec sa désormais traditionnelle feinte, et Kirby Dach, ont déjoué Jakob Markstrom.

Huberdeau, avec son cinquième de la saison, avait également marqué le seul but du match du côté des Flames.

Ce qu’on a remarqué...

Occasions gaspillées

Au cours de la période de prolongation, le Canadien a été incapable de profiter d’une supériorité numérique de quatre minutes. Il a terminé la soirée 0 en 7. Toutefois, les Flames doivent une fière chandelle à Jakob Markstrom. Pendant cette prolongation, il a assurément sauvé quatre buts.

En possession de la rondelle

Avant la rencontre, Martin St-Louis avait rappelé que ses joueurs n’avaient pratiquement pas touché à la rondelle à Calgary. Ils ont remédié à la situation. Les indicateurs de possession de rondelle du site Natural Stat Trick ont indiqué que le Canadien avait détenu la possession de la rondelle dans 51,76 % du match à forces égales. Ce qui est nettement mieux que lors du match du 2 décembre (33,68 %)

Pezzetta avec ses poings

Michael Pezzetta et Connor Mackey se sont livré un solide combat au milieu du premier engagement. L’attaquant du Canadien a eu le dessus sur son rival, qui en a été quitte pour une visite au vestiaire.

Accueil poli pour Toffoli

Comme c’est la tradition pour les anciens qui reviennent au Centre Bell dans un autre uniforme, Tyler Toffoli a eu droit à sa vidéo hommage. La foule l’a poliment accueilli avec des applaudissements nourris.

Le diminutif Phillips

Dans le camp des Flames, Matthew Phillips disputait le deuxième match de sa carrière dans la LNH. La particularité de l’attaquant de 24 ans? Ses 5 pi 7 po et 140 lb. Selon la recherche effectuée par le collègue Marc-André Perreault, de TVA Sports, seulement sept joueurs plus légers que lui ont évolué dans le circuit, dont Aurèle Joliat. Il a failli inscrire son premier but, mais la rondelle a frappé le poteau.