Le service est-il hors service?

Ces jours-ci, j’entends plusieurs critiques à l’égard des personnes qui travaillent en service dans le milieu de la restauration.

Après deux années de repli sur soi et dans le contexte économique que l’on connaît, les attentes sont hautes quand vient le temps de s’offrir une soirée au resto. À l’aube du temps des fêtes et en cette ère de bienveillance, j’en appelle à votre patience, votre courtoisie et votre compréhension. Être un meilleur client, c’est aussi une manière de soutenir l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.

Une industrie en rémission

Notre industrie a été parmi les plus durement touchées par la pandémie. Nos restaurateurs et restauratrices peinent à se relever et rencontrent de sérieux problèmes de recrutement, je suis la première à le déplorer. Mais je crois fermement qu’il faut trouver l’équilibre entre les besoins à très court terme (trouver du personnel) et les objectifs à moyen terme (trouver du personnel pouvant offrir une expérience client impeccable, de la réservation à la facture).

Si l’art du bien-boire et du bien-manger est à la base de l’expérience gastronomique, celui du bien recevoir en est au cœur. La relation avec le client, c’est d’abord du côté de la salle à manger qu’elle se construit.

Grâce à nos restaurateurs et restauratrices qui ont à cœur de mettre en valeur nos excellents produits du Québec, notre culture culinaire s’est enrichie ces dernières années. Or, il est indispensable pour les serveurs et serveuses de savoir les proposer, de développer le vocabulaire pour les présenter et d’être en mesure de suggérer des vins qui sauront les sublimer... Le service fait partie intégrante de l’expérience culinaire, on a tendance à l’oublier.

L’art du service, ça s’apprend!

Aujourd’hui, plus que jamais, je demeure convaincue qu’une main-d’œuvre bien formée est essentielle.

Une formation en service permet de développer un savoir-faire et un savoir-être, afin de devenir de meilleurs conseillers, de mieux satisfaire les besoins de la clientèle, tout en répondant aux impératifs commerciaux de l’employeur.

Avec du personnel formé, tout le monde est gagnant. Une expérience de qualité donnera au client la sensation d’en avoir eu pour son argent (au sens propre, comme au figuré). Il aura même envie de faire découvrir la bonne adresse à ses amis et à sa famille. L’employeur fera ainsi de sa clientèle l’ambassadrice de sa marque et l’impact sur son chiffre d’affaires ne pourra qu’être positif. La personne formée en service prendra conscience de sa valeur et risque fort de voir aussi ses compétences avoir une incidence sur son portefeuille. Le touriste, enchanté, recommandera la destination québécoise à son réseau. Rappelons ici qu’en plus d’être un pôle de notre identité culturelle, notre gastronomie et le secteur de la restauration représentent un moteur économique important pour le Québec.

Quand vous visitez un pays, sortez au resto ou dormez à l’hôtel, vous ne cherchez pas qu’à découvrir un lieu, à bien manger ou à dormir confortablement. Vous souhaitez vivre une expérience. C’est en ce sens que nous formons tous nos étudiants et étudiantes à l’ITHQ, y compris les futurs serveurs, maîtres d’hôtel, directeurs de salle et sommeliers de métier.

Si vous rencontrez des serveuses et serveurs talentueux, un bon pourboire est toujours apprécié. Mais je vous encourage aussi à leur adresser vos compliments. Encouragez-les à faire carrière dans ce merveilleux domaine et surtout... à venir se former!

Liza Frulla, directrice générale de l’ITHQ