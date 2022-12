Le tueur de sa mère peut sortir à la moitié de sa peine

Un homme contrôlant qui a froidement étranglé à mort sa conjointe en 2016 pourra finalement sortir de prison après avoir purgé environ la moitié de sa peine en détention, au grand dam de la fille de la victime.

« C’est incompréhensible et déconnecté de la réalité qu’au Québec, un auteur de féminicide qui tue sa conjointe puisse sortir [du pénitencier] après six ans et demi. C’est décourageant », souffle Geneviève Caumartin, au bout du fil.

Sa mère, Francine Bissonnette, a été tuée en juin 2016 par son conjoint de l’époque, Daniel Déry. Cette nuit-là, il a frappé la femme de 62 ans envers qui il se montrait « jaloux, contrôlant et abusif », avant de l’étrangler avec une ceinture, dans leur domicile à Chambly.

L’homme de 66 ans avait écopé de 12 ans de détention après avoir plaidé coupable à une accusation réduite d’homicide involontaire, évitant ainsi un procès.

Pas de souvenirs

L’agente de libération de Daniel Déry a noté que son discours et son attitude ont évolué au fil du suivi criminologique. C’est qu’au départ, il rejetait le blâme sur la victime et démontrait peu d’empathie à son égard, note-t-on dans la décision.

À l’audience devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) la semaine dernière, Déry a aussi dit ne pas se rappeler avoir étranglé la victime, puisqu’il aurait fait un « black-out ».

D’après lui, si la dispute avait eu lieu le jour plutôt que la nuit, il n’aurait jamais commis l’homicide. Il aurait plutôt « quitté les lieux pour aller prendre l’air, ou [aurait] été voir vos enfants pour en discuter », a-t-il mentionné.

À ses dires, il souhaitait éviter la « chicane » et ne voulait pas que la relation avec sa conjointe se termine mal.

Ces propos tenus devant les commissaires sont troublants aux yeux de Geneviève Caumartin.

« C’est assez clair pour moi qu’il ne se responsabilise pas du tout. J’ai l’impression qu’on se retrouve dans l’ancien temps, où on disait que les femmes avaient juste à se taire et à être dociles pour ne pas être victimes de violence. Je trouve ça révoltant », insiste-t-elle.

Thérapie

Daniel Déry, qui reconnaît être contrôlant dans ses relations intimes, devra d’abord suivre une thérapie fermée de six semaines et spécialisée en violence conjugale dans un centre résidentiel communautaire.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il présente ce même plan pour espérer sortir de prison. Après une audience en septembre 2021, la Commission lui avait accordé sa semi-liberté. Or, devant l’ampleur médiatique de l’affaire, le centre qui devait le recevoir pour une thérapie avait décidé qu’il n’y était plus le bienvenu.

Cette fois-ci, il devra suivre certaines conditions, dont celle de déclarer toutes ses nouvelles relations ou amitiés avec des femmes et celle de ne pas se rendre dans certaines villes de la Montérégie.

Malgré cela, Geneviève Caumartin continue à avoir peur de le croiser dans la rue : « Les victimes et leurs proches, on s’en soucie très peu. On n’évalue pas les impacts sur nous, c’est comme si ça n’existait pas. Pour me protéger, je vais éviter d’aller dans certaines régions, sachant qu’il pourrait y être. On brime ma liberté pour le laisser sortir », laisse-t-elle tomber.