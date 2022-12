Pas de party de Noël si vous avez des symptômes, même masqué

En pleine saison des virus respiratoires, dont la grippe, particulièrement hâtive cette année, peut-on songer à participer aux partys de bureau sans aucune restriction?

Selon l’épidémiologiste Cécile Tremblay, il serait idéal de respecter certaines mesures afin de protéger ses proches.

Doses de rappel de vaccin contre la COVID, vaccin contre la grippe, port du masque en sont quelques-unes.

«Il n’est vraiment pas trop tard pour la dose de rappel, que ce soit la COVID ou l’influenza. C’est gratuit d’ailleurs! C’est le bon temps d’aller chercher sa dose de rappel. Ça va prévenir les cas, les hospitalisations, ça va aider le système de santé et protéger nos personnes âgées», explique Dre Tremblay.

Elle invite également les personnes qui ont des symptômes d’éviter de se présenter aux fêtes et autres partys, afin de protéger les autres, et ce, «même avec un masque».

«Si on a des symptômes, on tousse on fait de la fièvre, des sécrétions, nez qui coule, ce ne sera pas suffisant. Il faut être capable de se sacrifier un peu pour les autres.»

Elle rappelle que «les hôpitaux sont encore pleins, croyez-moi, et on n’est pas au pic, qui sera fin décembre début janvier», ajoute-t-elle.

Elle réitère l’importance du port du masque dans les lieux publics, qui aide énormément à réduire les contaminations.

«Le fait que les deux dernières années il n’y a pas eu beaucoup de grippe ou de VRS, ça montre que le masque, ça marchait, parce que c’est le masque qui empêchait ces virus-là de circuler.»

Il rappelle à la population de faire preuve de jugement, tout simplement.