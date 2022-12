Québec veut mieux encadrer le travail des enfants

Alors que dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre, des enfants de plus en plus jeunes se retrouvent avec un emploi, le ministre du Travail, Jean Boulet, a annoncé lundi qu’un projet de loi sur le travail des mineurs sera déposé en début d’année 2023.

Le projet de loi, qui pourrait être déposé en février prochain, devrait établir à 14 ans l'âge légal pour travailler au Québec, tel que recommandé par des syndicats et associations patronales.

En bas de cet âge, les enfants ne pourraient plus travailler, sauf dans certains milieux de travail comportant de faibles risques, comme le gardiennage ou une entreprise familiale.

«Il y a une croissance qui m’apparaît préoccupante du nombre de réclamations pour accidents de travail, et donc des enfants qui font du travail répétitif, qui sont exposés à des contaminants ou de la poussière, qui manipulent des charges lourdes [...] qui sont dans des environnements qui ne sont pas sains et sécuritaires et ça, ça nuit à leur parcours académique et évidemment ça nuit à leur santé, leur sécurité et leur développement social et moral aussi», explique le ministre Boulet.

En 2021 seulement, on notait une hausse des accidents de travail de 36% chez les moins de 16 ans. Le gouvernement souhaite également éviter que leur emploi nuise à leur réussite scolaire.

Le Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre recommande aussi d'interdire aux jeunes de 14 à 16 ans de travailler plus de 17 heures hebdomadairement, soit 10 heures la semaine et 7 heures la fin de semaine.

Le Parti libéral du Québec voit cette annonce d'un bon oeil.

«De notre côté on accueille ça comme une bonne nouvelle parce que c’était une demande libérale», souligne la porte-parole libérale en matière de travail, Madwa-Nika Cadet, en entrevue à TVA Nouvelles.

La députée de Bourassa-Sauvé et sa collègue Marwah Rizqy auraient d'ailleurs rencontré le ministre du Travail la semaine dernière à ce sujet.

Présentement le Québec n’impose pas d’âge minimum légal pour travailler. Les employeurs doivent demander une autorisation écrite de la part des parents pour les jeunes de moins de 14 ans. Les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent cependant pas travailler sur les heures de classe ni la nuit.