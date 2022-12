Ses stocks amenuisés, la Russie semble utiliser des bombes périmées

La Russie semble être contrainte d'utiliser des bombes périmées, ses stocks de munitions s'amenuisant après plus de neuf mois de guerre en Ukraine, a indiqué lundi un haut responsable militaire américain.

Les stocks de munitions modernes de Moscou «s'amenuisent rapidement» et risquent de ne durer que jusqu'à début 2023 si les forces russes continuent de bombarder l'Ukraine au rythme actuel, a déclaré à la presse ce haut responsable ayant requis l'anonymat.

C'est «probablement ce qui les force à utiliser des bombes que nous considérerions comme périmées», a-t-il ajouté. «En d'autres termes, on charge la bombe et on croise les doigts en espérant qu'elle va partir, ou qu'elle va exploser à l'atterrissage.»

Le ministre américain de la Défense a évoqué le mois dernier les problèmes de stocks de munitions des forces russes, qu'il a attribués aux problèmes logistiques de Moscou et aux frappes des forces ukrainiennes contre des dépôts de munitions russes.